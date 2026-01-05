台股盤前／能源股狂飆美股全面收紅 台股有望延續多頭氣勢！

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤雖小跌19點、台積電期貨盤後也回落10元收在1680元，但隨著美股四大指數齊揚，加上內資回補力道仍強，台股今(6)日仍有望挑戰新高，延續多頭氣勢。（示意圖／PIXABAY）

受到美國對委內瑞拉採取制裁行動、市場資金轉進避險資產與能源股帶動，美股週一（5）日全面收紅，道瓊指數大漲近600點、首度站上48,977點，標普500與那斯達克指數亦同步上揚。台指期夜盤雖小跌19點、台積電期貨盤後也回落10元收在1680元，但隨著美股四大指數齊揚，加上內資回補力道仍強，台股今(6)日仍有望挑戰新高，延續多頭氣勢。

觀察美股盤後走勢，美國能源巨頭如雪佛龍（CVX）大漲逾5%，成為資金簇擁的焦點。市場解讀，拜美國扣押馬杜洛行動及委內瑞拉副總統羅德里格斯，宣誓接任代理總統之政治動盪，帶動油價上揚，也使得能源族群成為此波強彈主軸。此外，地緣風險推升避險需求，黃金與白銀價格齊走強，也反映投資人資金轉向防禦型部位的傾向。

指數上，美股道瓊指數飆升594點或1.23%，收48,977.18點，創下歷史新高；標普500指數漲43.58點或0.64%，收6,902.05點；那斯達克指數上漲160.19點或0.69%，收23,395.82點；費半指數亦勁揚78.98點，漲幅達1.07%，收在7,446.45點，顯示整體科技股表現穩健。

個股方面，台積電ADR收漲0.83%，報322.25美元，換算成台幣約2,032.5元，折溢價率為21.7%。高盛也同步將台積電目標價上調35%至2,330元，反映法人對其先進製程及AI伺服器需求長線成長的高度期待。儘管期貨盤後略有回檔，但長線多方氣氛未改。另外，高通（QCOM）在CES 2026發表入門級晶片Snapdragon X2 Plus，股價上漲1.93%；Google母公司Alphabet（GOOG）也因Gemini AI應用拓展，股價小漲0.63%，顯示科技股基本面題材仍受青睞。

台股週五加權指數大漲755點收30,105.04點，成交量放大至7,658億元，屬明顯攻擊量能；三大法人合計買超27.9億元，其中自營商大舉加碼107.5億元、投信賣超3.1億元，外資則轉為賣超76.4億元。儘管外資調節，但融資餘額大增43億元、顯示散戶信心續強，盤面呈現「內資撐盤」格局。

國際消息面以美國制裁委內瑞拉為主軸，激勵油氣與軍工族群同步走強。尤其是國防概念股通用動力（GD）與洛馬（LMT）分別上漲3%以上，亦預示未來可能出現軍工題材連動的投資機會。短線上，台股有望延續開年紅盤氣勢，但需留意美國即將公布的非農就業數據，若數據強勁，將牽動市場對聯準會貨幣政策的期待與節奏。

美股強勢收紅為台股提供正面外部環境，能源與金融股走強也有助於提振市場風險情緒，台股今日開盤有機會在高檔維持偏多震盪格局，但指數能否延續強攻，仍需觀察權值股表現與量能是否有效放大，操作上宜留意追高風險，靜待盤面結構更為明朗。

