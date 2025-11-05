台股盤前／費半勁揚逾3%、台指夜盤漲244點 台股開盤可望止跌回升！

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤反彈244點，台積電期貨盤後上漲15元作收，融資餘額增加25億元，顯示散戶逢低承接意願升溫。外資昨日賣超575億元、三大法人合計賣超648億元，不過隨著美股全面收紅，台股今(6)日開盤可望止跌回升。（示意圖／PEXELS）

美股週三（5）日自前一日的急挫中強勢反彈，道瓊工業指數上漲225.76點或0.48%，收47311.00點；標普500指數上揚24.74點或0.37%，收6796.29點；那斯達克指數漲151.16點或0.65%，收23499.80點。費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收7190.27點。科技股高估值疑慮趨緩，加上美國10月ADP就業報告優於預期，激勵市場風險偏好回升，AI族群重拾漲勢。

ADP報告顯示，美國10月就業人數增加4.2萬人，創7月以來最大增幅，顯示私營企業的招聘活動回溫。市場解讀為美國經濟仍具韌性，聯準會（Fed）持續降息的預期仍未改變。另一方面，美國最高法院審理川普關稅案進入關鍵階段，部分保守派大法官提出質疑，使外界認為川普勝訴機率降低，進一步緩解市場對貿易政策不確定性的擔憂。

在AI板塊方面，AMD帶頭反彈，激勵科技概念股集體上漲。投資人對AI供應鏈需求重燃信心，也推升費半指數創下自10月27日以來最大單日漲幅。美股整體表現轉強，市場風險情緒明顯回升。

台股部分，週三（5）日重挫399點後，台指期夜盤反彈244點，台積電期貨盤後上漲15元作收，融資餘額增加25億元，顯示散戶逢低承接意願升溫。外資昨日賣超575億元、三大法人合計賣超648億元，不過隨著美股全面收紅，台股今(6)日開盤可望止跌回升。

法人指出，短線市場雖仍受國際不確定因素干擾，包括美國政府關門、川普稅案進展與債市波動，但美國就業數據強於預期，加上AI族群回穩，短線有助台股信心修復。觀察台積電ADR昨夜止跌反彈，有望帶動權值股企穩，電子權值股、半導體及AI伺服器概念股可望成為今日盤面焦點。

分析師認為，若台積電、鴻海、聯發科等權值股續彈，大盤有機會挑戰27800點上方壓力區。不過外資籌碼仍偏空，短線仍需留意反彈力道能否延續。操作策略上，建議投資人以低基期且具基本面支撐的AI、半導體為主，短線採分批佈局、嚴設停損，以防大盤震盪再起。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

