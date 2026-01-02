台股盤前／費半狂飆逾4%！台指期夜盤暴衝297點 台股開盤拚續創高

財經中心／余國棟報導

盤面焦點依舊落在半導體族群，費城半導體指數單日大漲4.01%，成為支撐美股表現的關鍵動能，不過即便輝達與英特爾同步走揚，仍不足以全面帶動大型指數大幅收高。（示意圖／PIXABAY）

美股周五（2）日在2026年首個交易日呈現漲跌互見，道瓊工業指數止跌回升，成功終結連續四個交易日跌勢，標普500指數小幅收紅，那斯達克指數則震盪整理。盤面焦點依舊落在半導體族群，費城半導體指數單日大漲4.01%，成為支撐美股表現的關鍵動能，不過即便輝達與英特爾同步走揚，仍不足以全面帶動大型指數大幅收高，顯示資金仍維持選股不選市的操作節奏。

從美股結構來看，晶片與工業類股成為主要撐盤力量，工業類股與公用事業股同步走高，開拓重工與波音股價強勢反彈，推升道瓊指數表現；相對之下，非必需消費類股續弱，特斯拉因銷售數據與基本面疑慮承壓，壓抑標普與那指漲幅。市場解讀，2026年開局資金並未全面回補風險資產，而是聚焦於具備實質題材與獲利能見度的產業。

廣告 廣告

美股強弱分歧之下，台指期夜盤勁揚297點，台積電期貨盤後更大漲35元作收，期貨市場明顯反映對費半大漲的正向回應，也為台股週一(5)日開盤定調偏多基調。融資同步增加32億元，顯示短線資金並未退場，反而趁國際股市開年震盪之際加碼布局。

加權指數前一交易日收在29349.81點，單日上漲386點、漲幅1.33%，成交量放大至6488億元，盤勢呈現量價齊揚格局。三大法人合計買超達190.6億元，其中外資買超120.2億元、自營商買超112.4億元，成為推升指數的主力來源；投信則小幅調節41.9億元。期貨未平倉方面，外資淨未平倉部位仍偏空，但單日顯示空單回補跡象浮現，與指數走強形成呼應。

市場資金明顯回流電子權值與高價股，半導體族群在費半大漲激勵下，有望再度成為盤面焦點。台積電期貨強彈，若現貨同步開高，指數有機會直接挑戰前高區間。相對而言，傳產族群走勢可能分歧。

市場正逐步消化聯準會對2026年貨幣政策的最新預期。近期經濟數據與聯準會官員談話，讓投資人押注未來仍有進一步降息空間，但聯準會態度仍偏向觀望，短線數據表現將左右市場情緒。接下來一周，勞動市場相關數據將成為國際市場的重要觀察指標，也可能影響資金在股市與債市間的配置方向。

在費半指數大漲、台指期與台積電期貨同步走強，加上融資回溫與法人買盤支撐下，台股下週開盤有機會延續多頭攻勢，甚至挑戰歷史新高。不過，指數位處相對高檔，盤中震盪幅度勢必加大，追價力道與量能能否持續，將成為多頭能否續航的關鍵觀察點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

盤後籌碼／外資買超120億！台股狂飆386點再創新高 這5檔被瘋搶

癌症奪命排第一 癌症治療黃金三年靠它來撐！

日股還沒漲完！高市經濟學正式上線 靠它們搶搭獲利專車

AI加降息雙引擎！台股上29K還能追嗎 經理人一句話點破

