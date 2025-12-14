台股盤前／費半重挫5%博通暴跌！台指狂殺561點 台股開盤恐不妙

財經中心／余國棟報導

受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。（示意圖／PIXABAY）

美股上週五（12）日在科技股賣壓全面湧現下，全數收黑，博通（Broadcom）股價單日暴跌逾11%，成為拖垮晶片族群的關鍵導火線，費城半導體指數重挫超過5%，也讓市場對AI題材的熱度快速降溫。受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。

市場原本期待AI相關企業持續交出亮眼成績單，但近期多家重量級科技公司在最新財測與法說會中，未能清楚交代AI投資何時轉化為實質獲利，引發投資人疑慮。博通雖然財報數字不差，但管理層對AI訂單與獲利展望的說法偏保守，市場解讀為「高峰已過」，也對AI何時能轉為實質回報感到疑慮，資金隨即大舉撤出，晶片、雲端與AI概念股全面遭到修正，輝達、甲骨文等指標股同步走弱，科技股賣壓迅速擴散至整體盤面。

廣告 廣告

從期貨與籌碼面觀察，台指期夜盤大跌561點，反映美股利空衝擊，台積電期貨盤下挫35元，更對現貨指數形成不小壓力。融資餘額則持續增加約26億元，顯示部分投資人仍在此勇敢承接，但在國際股市氛圍轉空之際，融資逆勢上升，也讓短線籌碼結構顯得相對脆弱，一旦現貨開盤走低，不排除引發停損與追繳賣壓。

費半指數重挫，意味著半導體族群今日將首當其衝，包括先進製程、AI伺服器供應鏈、IC設計與設備股，短線都可能面臨較大修正壓力；相對而言，近期在美國降息循環預期下，資金開始轉向防禦型與價值型族群，金融、傳產、內需相關類股，跌幅有機會相對收斂，但整體仍難以獨善其身。

此外，國際資金面也不利於高估值科技股。美國公債殖利率同步走揚，10年期公債殖利率回升至4.18%以上、30年期更突破4.85%，對成長型股票評價形成壓力，也讓市場重新檢視「AI溢價」是否過高。當資金成本上升、獲利能見度又不夠明確時，獲利了結自然成為短線主旋律。

在美股科技股重挫、費半指數崩跌、台指期夜盤重殺的多重利空夾擊下，台股今日開盤走勢偏空，指數不排除直接跳空下挫測試支撐。建議投資人短線宜提高風險意識，留意指數是否出現量縮止跌或權值股止穩訊號，再行評估進場時機；在盤勢尚未明朗前，持股水位不宜過高，操作上以保守應對、嚴控風險為上。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴離世 享壽61歲

首波冷氣團發威！鄭明典示警「最低溫還沒到底」 體感將剩6度

有錢人原來靠這招傳承資產 退休準備新選項曝光！

台股衝破2.8萬點！一週上漲217點 這產業卻慘跌4.5%

