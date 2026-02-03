台股盤前／軟體股血崩美股全黑！台指夜盤急殺179點 台股今還撐得住？

財經中心／余國棟報導

台股在美股全面收黑、期貨走弱、融資增加的背景下，今日開盤不易樂觀，指數恐先測試支撐、呈現震盪整理格局。市場焦點仍將放在國際消息變化、美股期貨走勢以及權值股能否止穩。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（3）日全面收黑，軟體股慘跌、企業財報不如預期，加上債市遭拋售壓抑風險資產表現，四大指數同步走弱。受此影響，台指期夜盤下跌179點，台積電期貨盤後下跌10元，融資再度增加32億元，在國際股市氣氛偏空下，台股今（4）日開盤面臨不小壓力。

市場賣壓集中在科技與軟體族群，拖累那斯達克指數重挫約1.4%，跌幅最為明顯；標普500指數同步下滑約0.9%，道瓊工業指數下跌逾160點，費城半導體指數也下跌約2%，顯示科技權值股並未發揮撐盤效果。盤面焦點中，軟體類股遭遇明顯拋售，市場解讀與近期AI題材評價過高、加上部分企業財報未能延續成長動能有關。

從產業面來看，AI與軟體族群成為重災區。儘管人工智慧長線趨勢仍被市場看好，但短線資金明顯轉趨保守。個股方面，輝達（NVIDIA）下跌約2.8%，輝達執行長黃仁勳澄清外界對公司與 OpenAI關係的各種揣測，強調雙方合作與投資計畫一切如常，並未出現任何所謂的緊張或變數，公司甚至希望參與 OpenAI 的IPO，股價回測關鍵支撐；特斯拉小幅收紅但走勢震盪；部分軟體與雲端服務公司因財報與展望不如預期，股價單日重挫超過一成，進一步放大市場恐慌情緒。此外，美國眾議院週二以217比214的些微差距通過法案，美國總統川普盤後已立即簽署生效，結束持續三天的美國政府部分停擺。

債市方面，投資人持續拋售公債，美國公債殖利率走高，對股市形成壓力。市場認為，美國政府政策與地緣政治不確定性升溫，美方擊落一架接近美國海軍航空母艦的伊朗無人機，地緣政治不確定性升溫，影響投資情緒。加上經濟數據變數仍多，使資金短線偏向防禦操作。不過，避險資產中的貴金屬出現反彈，先前大幅下挫的黃金與白銀價格明顯回穩，顯示部分資金開始尋求風險分散。

連動到台股，期貨市場率先反映國際利空。台指期夜盤下跌179點，顯示市場對今日開盤態度偏保守；台積電期貨盤後下跌10元，也意味權值股短線承壓。籌碼面觀察，融資單日增加32億元，在指數高檔震盪之際，融資續增也讓部分投資人對短線波動提高警覺。

從盤勢結構來看，電子股恐仍是今日開盤的壓力來源，尤其是與美股連動度高的AI、半導體與高價軟體相關族群，可能面臨補跌或震盪整理。不過，先前跌深的部分中小型股，若籌碼相對乾淨，仍有機會出現個別反彈。

台股在美股全面收黑、期貨走弱、融資增加的背景下，今日開盤不易樂觀，指數恐先測試支撐、呈現震盪整理格局。市場焦點仍將放在國際消息變化、美股期貨走勢以及權值股能否止穩。

