台股盤前／輝達加非農數據來襲！美股收跌壓境 台股開盤拚止跌回升

財經中心／余國棟報導

投資人靜待輝達重磅財報與9月非農就業報告，市場情緒明顯轉趨保守，避險情緒升溫。台今（19）日開盤前，台指期夜盤上漲92點、台積電期貨盤收漲5元，儘管期貨反彈，但在籌碼面與國際利空雙重夾擊下，台股今早能否止穩，備受關注。

美股週二（18）日全面翻黑，科技股領跌之勢未歇，道瓊重挫近500點、費半指數更大跌2.3%，投資人靜待輝達重磅財報與9月非農就業報告，市場情緒明顯轉趨保守，避險情緒升溫。台今（19）日開盤前，台指期夜盤上漲92點、台積電期貨盤收漲5元，儘管期貨反彈，但在籌碼面與國際利空雙重夾擊下，台股今早能否止穩，備受關注。

根據美股最新收盤數據，道瓊工業指數大跌498.5點、收46,091點，連續第四個交易日下跌；那斯達克指數重挫275.2點，跌幅高達1.21%，收22,432點；S&P500指數下跌55.09點，跌幅0.83%；而以科技股為主的費城半導體指數更是大跌154.7點，跌幅高達2.31%。

輝達（Nvidia）財報即將於週三美股盤後公布，市場高度關注AI熱潮是否具備延續動能。該股昨天下滑2.81%，收181.36美元；微軟也跌2.7%，收493.79美元；Cloudflare亦因系統中斷重挫逾2%，科技股壓力顯而易見。比特幣盤中一度跌破9萬美元，創下七個月來新低，並回吐今年以來全部漲幅，顯示市場風險偏好進一步降溫。

國內籌碼面也雪上加霜，外資昨日（18）日單日大砍485億元，三大法人合計賣超高達708億元，顯示法人全面撤退，市場呈現「強空」格局；外資期貨淨空單大增至35,047口，為近期新高，搭配融資大減47億元，顯示散戶信心也動搖，資金快速退場，形成多殺多壓力。

儘管台指期夜盤上漲92點，似乎透露空頭暫歇，但在消息面上，輝達第三季財報成為市場最大變數。輝達本季營收與獲利將反映生成式AI持續擴張的效益，但若財報未達預期，恐引發科技股新一輪修正。此外，美國政府因技術因素延遲公布的9月非農就業報告，也將在本週四登場，市場視其為聯準會年底利率政策的關鍵參考，若就業數據仍然強勁，降息預期將再度後退。

值得留意的是，總統川普日前發言指出已開始物色聯準會下任主席，雖強調仍尊重現任理事華勒表現，但市場視為潛在政治干擾因素之一，也加劇市場不確定性。交易員如今將降息機率從上月的高度確信，下修至約五五波。

今早台股開盤在美股重挫與籌碼偏空夾擊下，仍有沉重賣壓待化解。不過，台指期與台積電期貨皆翻紅，或為反彈鋪陳奠定基礎。市場焦點將聚焦台積電現股開盤表現，以及AI、半導體與高股息族群的資金防線能否守住。投資人應提高警覺、靜待關鍵財報落地後再擬對策。

