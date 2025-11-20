台股盤前／輝達熄火變砍殺！台指夜盤大跌794點 台股今早恐測季線

財經中心／余國棟報導

美股週四（20日）走勢急轉直下，原本市場期待輝達財報帶動AI股強勢反攻，但輝達在盤中短暫大漲後最終翻黑收跌逾3%，反映出投資人對AI股後市仍抱持高度疑慮。受到美股四大指數全面翻黑衝擊，加權指數期貨夜盤重挫794點，台積電期貨也大跌50元收黑，顯示市場悲觀氣氛升溫，加上融資昨單日增加34億元、預期台股開盤恐面臨強烈賣壓，可能再度測試季線支撐力道，台股今（21）日開盤前氣氛轉趨保守。

執行長黃仁勳雖強調Blackwell晶片需求「爆表」、否認AI泡沫說，但整體市場情緒明顯偏空，輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測上漲5%，但最終轉跌超 3%，拖累整體AI板塊。加上延後公布的9月非農業就業報告新增11.9萬人，優於市場預期，導致12月聯準會是否降息再添變數，最新聯邦基金期貨顯示12月降息機率驟降至不到40%，加劇市場恐慌。

費城半導體指數昨日重挫4.77%，創近來相對大跌幅，拖累那斯達克指數大跌486點跌幅2.15%、標普500指數下跌103點跌幅1.56%，連道瓊指數也收跌386點跌幅0.84%，全面走弱壓力也傳導至今晨台股盤前氣氛。雖然輝達財報內容亮眼，但投資人對整體AI股價位仍缺乏信心，使資金選擇先行落袋為安。

回到台股，台指期夜盤重挫794點、收在26690點，台積電期貨同樣大跌50元、顯示權值股壓力沉重。觀察籌碼面，融資餘額昨日增加34.6億元，反映昨散戶追價情緒仍強，但也提高短線風險；而外資期貨淨空單雖回補至24167口、力度有限，代表法人態度仍偏觀望保守。

整體來看，今日開盤恐遭遇多重利空夾擊，短線不排除有進一步補跌風險，尤其是AI與半導體類股若續弱，恐引發連鎖性賣壓擴大。市場關注台積電現貨是否能守穩1400元整數關卡，以及大盤是否能守住季線約在26434點附近的支撐位置。

若台股早盤急殺，將考驗盤中買盤承接力道與外資調節節奏；反之，若量縮打底，則有利觀察後續能否形成短線止穩契機。面對盤勢震盪，建議投資人短線減碼高基期個股，資金聚焦基本面佳、籌碼穩定的低位階族群，避免追高殺低陷入震盪。

