台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤下跌306點，已將大盤直接壓回 27,100 點附近，等於提前宣告今日台股一開盤就會直接面臨賣壓。台積電期貨大跌15元，暗示權值股可能再成為拖累大盤的關鍵。（示意圖／PEXELS）

聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。

美股四大指數全面收黑，道瓊大跌557點、標普500指數跌近1%、那指下跌逾0.8%，費半更是重挫逾105點。市場原以為年底降息仍有一線希望，但最近聯準會官員態度趨向保守，投資人重新評估明年降息幅度可能不如預期，加上輝達財報被視為 AI 多頭的最終驗證，雙重壓力引爆這波拋售潮。

從盤後籌碼來看，外資淨空單減少至 3.1 萬口，仍明顯押注短線風險升高；融資則小幅增加 0.8 億元，顯示散戶反而逆勢搶短，但這類逆風加碼往往讓開盤波動更大。市場普遍擔心，若輝達財報不如市場預期，即使只是略低於共識，都可能引發 AI 族群進一步殺盤。

台指期夜盤下跌306點，已將大盤直接壓回 27,100 點附近，等於提前宣告今日台股一開盤就會直接面臨賣壓。台積電期貨大跌15元，暗示權值股可能再成為拖累大盤的關鍵。由於費半重挫、輝達盤中一度摔到184美元，AI 相關概念股今天勢必首當其衝。

此外，美股消息面也偏向利空。市場等待週中公布的 9 月非農就業報告補正數據，加上企業財報陸續進入高峰，包括零售巨頭、科技巨頭都即將揭露最新展望。消息指出，多家零售股庫存壓力仍在，加深市場對經濟放緩的疑慮。避險情緒攀升，使美元持續偏強、10 年期美債殖利率再回落至 4.13%，但資金並未明顯回流科技股。

綜合市場氛圍來看，台股今天恐怕難以獨善其身。外資空單暴增、AI 族群承壓、台積電期貨走弱，加上美股財報前避險急減碼，極有可能使開盤就面臨賣壓湧現，是否能靠中小型股或金融股扮演撐盤角色，將成今日盤勢決勝點。投資人須留意，輝達財報將在週三深夜公布，這段時間市場波動恐怕只會更劇烈。

