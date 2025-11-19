台股盤前／輝達財報驚喜！美股收紅一掃陰霾 台股開盤有望止跌

財經中心／余國棟報導

科技股領頭羊輝達，在盤中即強彈約2.8%，並於隨後公布財報超出市場預期，營收達570億美元、年增66%，顯示AI伺服器與資料中心的強勁需求不減，執行長黃仁勳強調新一代Blackwell GPU銷量已「遠超預期」，強化整體科技族群的投資信心，也為台股相關概念股打開反彈空間。（示意圖／PEXELS）

美股週三（19）日止跌回升，儘管聯準會釋出偏鷹派會議風向，一度引發市場壓力，但隨著輝達財報開出紅盤，科技股氣勢回穩，標普500指數終結四連跌，台指期夜盤大漲373點，台積電期貨亦勁揚30元，為台股今（20）日開盤注入強力支撐。

美股四大指數全面收漲，其中以費半指數漲幅最大，收漲119點，漲幅達1.82%；標普500指數上漲0.38%，道瓊指數則小漲47點。科技股領頭羊輝達，在盤中即強彈約2.8%，並於隨後公布財報超出市場預期，營收達570億美元、年增66%，顯示AI伺服器與資料中心的強勁需求不減，執行長黃仁勳強調新一代Blackwell GPU銷量已「遠超預期」，強化整體科技族群的投資信心，也為台股相關概念股打開反彈空間。

回到台股，台指期夜盤大漲373點，反映市場對輝達財報的正面解讀與AI前景看好；台積電期貨盤後亦跳漲30元，顯示法人提前卡位，大盤開盤有望挑戰止跌回升。三大法人昨日合計賣超326.8億元，其中外資賣超256.9億元，但在期貨部位上卻大幅加碼淨多單約4,000口，顯示短線空轉多的態勢浮現。自營商亦同步調整部位，轉為賣超80.7億元，投信則微幅買超10.8億元。

從籌碼面來看，昨日散戶淨多單高達15,711口，加上外資期貨空單減碼、淨空單下降至約3.1萬口，整體市場氛圍雖仍偏空，但已呈現鬆動跡象，尤其在輝達爆出亮眼財報後，科技權值股有望領軍反攻。

值得留意的是，美國聯準會公布的11月FOMC會議紀錄中，官員普遍認為貨幣政策仍需維持限制性，市場對12月降息的期待再度降溫，降息機率大幅滑落至26%。不過，短線科技財報利多主導盤面，仍有望掩蓋對聯準會立場偏鷹的疑慮。

在輝達財報領漲帶動下，台股今早開盤將受到正面激勵，尤其AI相關供應鏈、台積電等權值股有機會帶頭止穩。不過，短線仍須留意聯準會政策變數與美國即將公布的就業數據，建議投資人採取彈性應對策略，逢低分批布局具基本面支撐的科技成長股，謹慎參與反彈行情。

