台股盤前／通膨數據符合預期費半小紅 台指期夜盤先噴86點開盤拚創高！

美股三大指數週二（13）日全面收黑，但跌勢並不一致，在通膨數據符合預期、科技股局部轉強下，市場氛圍呈現指數跌、題材撐的結構性分歧，也讓台股在期貨與權值股帶動下，今（14）日開盤仍保有續攻高點的想像空間。在費半指數震盪收小紅、台積電穩住多頭節奏下，今日開盤有望延續高檔震盪偏多格局，指數仍具挑戰新高的條件。

標普500指數小跌0.19%，道瓊工業指數重挫近400點，主因摩根大通股價大跌超過4%，拖累整體銀行類股表現，金融股成為壓抑大盤的最大包袱。市場解讀，摩根大通雖然第四季財報優於預期，但投資銀行業務表現不如市場期待，加上對2026年前景釋出較保守看法，引發獲利了結賣壓，連帶影響花旗等大型金融股同步走弱。

不過，美股並非全面偏空。最新公布的美國12月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%、月增率0.3%，核心CPI年增2.6%，不僅低於市場預期，更創下2021年以來相對低檔水準，顯示通膨降溫趨勢延續。CME FedWatch工具顯示，市場已高度認定聯準會本月按兵不動，但對於年中啟動降息循環的預期略有升溫，為科技股提供中期支撐。

在這樣的背景下，半導體族群成為美股最大亮點。英特爾與AMD雙雙大漲逾6%，激勵費城半導體指數逆勢收紅，上漲0.95%。輝達小幅上漲，市場持續消化AI資本支出與晶片需求長線利多，也讓科技股在金融股重挫下，成功扮演撐盤角色。

美股走勢也快速反映在台股期貨盤。台指期夜盤上漲86點，顯示短線多方仍掌握主導權；台積電期貨盤後上漲5元，持續為大盤提供關鍵支撐。從籌碼面來看，融資小幅減少8億元，代表追價力道略為降溫，但並未出現明顯退場跡象，反而有助於降低短線過熱風險。

法人觀察，近期國際股市雖受金融股波動與地緣政治消息干擾，但只要通膨數據不再惡化、AI與半導體產業趨勢未變，資金仍有高度機率回流科技權值股。對台股而言，在費半指數震盪收小紅、台積電穩住多頭節奏下，今日開盤有望延續高檔震盪偏多格局，指數仍具挑戰新高的條件。

美股「銀行弱、科技撐」的結構，短線仍將延續，台股操作上可持續關注半導體與AI相關族群表現，只要權值股不破壞趨勢，多頭行情仍有續航空間，但在指數位階偏高之際，追價仍宜留意震盪風險，以分批與汰弱留強因應盤勢變化。

