台股盤前／ 道瓊飆破48000點！金融狂歡科技熄火 台股今能順勢續彈？
財經中心／余國棟報導
美股週三（12）日走勢分歧，道瓊工業指數在金融及景氣循環股帶動下強勢攻上 48,000 點大關，創下歷史收盤新高；但科技股未能跟上氣氛，標普500指數僅小漲，那斯達克指數更連續第二天走跌，下滑 0.26%。整體市場呈現「金融歡騰、科技半熄火」的明顯分歧格局。
根據市場消息，金融股成為推升道瓊的重要動能。高盛、摩根大通、美國運通股價齊創高，反映市場對經濟軟著陸與政府即將重啟的樂觀預期。另一方面，AI 類股波動再起，AMD 狂噴 9% 帶動部分買盤，但輝達小紅、甲骨文及 Palantir 同步走低，讓整體科技類股仍舊受壓。
美國政府關門陰影也開始消散。眾議院預計周四（台灣時間上午8點）進行投票，市場普遍認為本週內有望讓政府重新運作，有助釋放延後公布的經濟數據，減少市場不確定性。
回到台股，台指期夜盤僅小漲 6 點，投資人對今（13）日行情仍偏向觀望；台積電期貨下跌 5 元，代表電子權值股可能成為今日盤面變數。籌碼面則呈現不同調。融資昨日增加 31 億元，散戶進場意願升溫；三大法人中，外資昨日仍偏空操作，但期貨淨空單縮減至29964口，代表壓力略有緩解。
加權指數昨日強彈 162 點，收在 27,947 點，成交量約 5,605 億元，屬於溫和反彈格局。從籌碼觀察，外資尚未全面回補，但自營商與投信偏向站在買方，為指數提供短線支撐。法人指出，今日台股要延續反彈，權值金融與傳產族群恐成為關鍵。若電子權值股尤其台積電無法止穩，大盤反彈力道恐受影響，但整體來看，市場氛圍已較前兩日明顯改善。在美股帶來的正面氣氛下，台股今日仍有機會延續反彈，但節奏恐不快，操作上宜保持靈活，控制部位。
