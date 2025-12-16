台股盤前／那指翻紅撐盤！台指夜盤小漲48點 台股開盤拚止跌

財經中心／余國棟報導

期貨與籌碼面釋出些許穩定訊號。台指期夜盤上漲48點，顯示短線跌深後仍有技術性反彈期待；台積電期貨則以平盤作收，權值股暫未出現進一步破底走勢。籌碼面方面，融資單日減少約30億元，顯示散戶槓桿持續退場，有助於籌碼沉澱。（示意圖／PIXABAY）

美國最新勞動市場數據好壞參半，失業率攀升至四年多來新高，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股主指週二（16）日普遍走弱，道瓊指數重挫逾300點，不過科技股尾盤回穩，帶動那斯達克指數翻紅，台股今（17）日開盤在多空交錯下，市場聚焦能否止跌守穩關卡。

從美股收盤來看，道瓊工業指數下跌302點，跌幅約0.62%，主要受到金融與傳產類股賣壓影響；標普500指數同步收低，反映市場對經濟成長動能放緩的擔憂仍在；相較之下，那斯達克指數在大型科技股撐盤下小幅收紅，展現相對抗跌表現；費城半導體指數則小幅震盪收高，顯示半導體族群買盤仍未明顯潰散。

經濟數據方面，美國11月非農就業人口新增6.4萬人，高於市場預期的5萬人，也明顯優於10月疲弱表現，但失業率意外升至4.6%，高於預期的4.5%，並創下四年多來新高，凸顯就業市場雖仍成長，但降溫跡象逐漸浮現。市場解讀，這樣的數據組合使聯準會短期內政策態度更趨觀望，也讓資金在股市操作上轉為保守。市場也關注即將公布的11月消費者物價指數（CPI），該數據將成為評估通膨走勢與利率政策方向的重要依據。

個股表現上，特斯拉股價大漲逾3%，收在歷史新高水準，市值突破1.5兆美元，成為科技股中的最大亮點，也帶動部分AI與自動化題材相關個股回穩。不過，多數傳統產業與金融股仍承壓，使整體美股表現呈現「科技撐盤、傳產走弱」的結構。

回到台股，期貨與籌碼面釋出些許穩定訊號。台指期夜盤上漲48點，顯示短線跌深後仍有技術性反彈期待；台積電期貨則以平盤作收，權值股暫未出現進一步破底走勢。籌碼面方面，融資單日減少約30億元，顯示散戶槓桿持續退場，有助於籌碼沉澱，降低短線市場波動風險。

法人指出，近期台股回檔主要受到美股震盪、年底資金調節與國際不確定性影響，在融資有效降溫後，指數下檔支撐力道有望逐步浮現。隨著那斯達克指數翻紅、費半相對穩定，只要電子權值股守穩，台股今日開盤不排除以低檔震盪、測試止跌訊號為主。

短線國際市場仍受經濟數據與政策預期牽動，台股開盤恐難立即轉強，但在籌碼改善與科技股撐盤下，跌勢有機會趨緩。操作上仍宜保守應對，留意指數支撐區是否守穩，再伺機布局具基本面支撐的族群。

