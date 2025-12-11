台股盤前／降息後資金轉向！道瓊標普雙創歷史高 台股有望紅盤開出

財經中心／余國棟報導

受到美股歷史新高激勵，台指期夜盤大漲 221 點，台積電期貨同步上漲 20 元，顯示市場對今(12)日開盤的信心明顯回溫。同時，市場籌碼面也出現「減壓」訊號，融資昨日減少 10 億元，代表短線浮額獲利了結，籌碼相對乾淨，有利指數今日挑戰反彈。（示意圖／PIXABAY）

聯準會宣布今年第三度降息後，市場資金流向出現明顯轉變、高估值科技股獲利了結，資金轉向可受惠於美國經濟擴張的傳產、金融與景氣循環類股，美股道瓊指數因此大爆發，週四（11）日暴漲646點，收在 48,704 點、創下歷史新高。標普500 指數也上漲 0.21%，續創收盤新高。

相較之下，科技權值股走勢較為分歧，甲骨文（Oracle）財報支出展望不佳，股價暴跌逾10%，拖累科技族群一度承壓；那斯達克指數小跌 0.26%，費半指數下滑 0.75%。輝達（NVIDIA）收低 1.53%，報 180.96 美元，市場靜待下週其私密 AI 峰會是否能提出資料中心解決方案，舒緩外界疑慮。

美國經濟數據支撐降息環境，市場風向更偏多、美國最新初領失業金人數回升至 23.6 萬人，雖較上週大幅增加，但分析普遍認為受到感恩節假期調整影響，整體仍反映勞動市場穩健。不僅如此，美國 9 月貿易赤字意外縮窄至 528 億美元，為 2020 年6月以來新低，出口改善對 GDP 有正面貢獻，使市場更樂觀看待經濟軟著陸。

多位分析師指出，Fed 在本輪循環已連三度降息，官員亦釋出明年可能再降息一到兩次的訊號，讓資金風向開始從 AI、高科技類股回流至金融、工業、基礎建設等族群，推升道瓊衝上新高。

觀察美股走勢，AI、半導體雖短線整理，但費半跌幅收斂、科技股未出現失控賣壓，加上金融與景氣循環類股明顯走強，使台股有望同步受惠。法人指出，關鍵仍在台積電能否延續期貨漲勢，一旦台積電現貨開高，指數開盤出現紅 K 的機率相當高。

雖然昨日外資賣超逾 189億元、三大法人合計賣超超過 193億元，但法人分析，外資賣壓多屬短線調節，不是長線撤退訊號，尤其降息循環下，新興市場資金回流機率升高，台股仍是亞股中最具吸引力的市場之一。

