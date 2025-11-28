台股盤前／降息的樂觀氣氛推升！費半飆1.8%助攻 台股有望延續反彈

財經中心／余國棟報導

美股感恩節休市一天後，在周五（28）日「黑色星期五」恢復交易，雖提早於美東時間凌晨1點收盤、交投相對清淡，但在市場普遍預期聯準會（Fed）12月將啟動降息的樂觀氣氛下，四大指數全數收紅。道瓊指數上漲289點、那斯達克上漲151點、標普500上揚36點，費城半導體指數更大漲125點、漲幅達1.82%，科技股全面回暖帶動整體氣勢。

美股盤面上，英特爾（INTC）領漲科技族群，股價暴漲超過10%，天風國際分析師郭明錤預期，英特爾最快將於2027年為蘋果（AAPL）生產最低階M系列處理器，帶動市場對其代工業務復甦的信心。蘋果股價同步上漲0.5%，亞馬遜（AMZN）勁揚1.8%及沃爾瑪（WMT）也受年底購物季熱潮推動，觸及歷史新高，展現消費力道仍具支撐。芝商所（CME）早盤曾因資料中心故障短暫停擺，但在開盤前即排除問題，未影響市場情緒。

整體來看，美股主要指數本週漲幅均在0.5%至0.6%之間，道瓊一週上漲0.32%、標普500漲0.13%、那斯達克下跌1.51%，終結連續七週收紅的強勁表現。西德州原油與現貨金價同步勁揚逾1%，美元指數小幅回落，進一步強化通膨緩和與資金寬鬆預期。

回到台股，台指期夜盤上漲47點，台積電期貨盤後持平作收，顯示市場對半導體類股仍具信心。從籌碼面觀察，外資期貨淨空單雖仍達2.6萬口，但整體融資續增31億元，顯示散戶信心略有回溫。三大法人合計小幅賣超29億元，其中外資續賣194億元、投信買超48.5億元、自營商轉為買超117億元，官股券商也小幅進場買超18億元，顯示低接力道不弱。

分析師指出，美股在週五開跑後表現亮眼，搭配AI及消費族群持續發力，有助支撐下週台股開盤情緒。費半強彈1.8%可望帶動台積電、聯電、聯發科等半導體權值股穩盤，而蘋果概念與電商、零售族群亦可望受美國購物季行情拉抬。

台股預期將延續反彈格局，短線若量能可維持在5000億元以上，指數有望挑戰28000壓力區。惟外資期貨仍偏空操作，建議投資人操作上可偏多看待但不宜追價，聚焦AI半導體及年底旺季受惠的零售概念股為主。

