台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波

財經中心／余國棟報導

費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受壓力。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。

AI族群成為美股重災區，輝達（Nvidia）股價大跌近4%，AI概念股Palantir崩跌8%，市場對生成式AI熱潮能否支撐高估值產生疑慮。華爾街分析指出，AI概念從「夢想故事」走向現實獲利挑戰，投資人轉向防禦性資產。摩根士丹利、花旗等大型金融機構執行長也示警，企業獲利恐難以支撐過高市值，恐引發中期修正。

另一方面，美國政府關門危機升溫，參議院再度未能通過臨時撥款法案，可能打破2018年至2019年創下的35天停擺紀錄。市場憂心若政府持續關門，將拖累就業報告與關鍵經濟數據發布時程，增加市場不確定性。美元重返百元大關、美債殖利率普遍下滑，比特幣更一度暴跌至10萬美元附近，反映資金避險情緒升高。

台股昨日大盤下跌218點收在28116點，成交量5849億元，三大法人合計賣超108億元，其中外資賣超76億元，期貨未平倉淨空單增至2.78萬口，顯示外資持續偏空操作。

台指期夜盤同步下跌207點，台積電期貨盤後下跌15元作收，融資餘額大減40億元，散戶多單撤退、短線情緒轉向保守。若今日開盤電子權值股續弱，恐拖累加權指數續探底，28000點整數關卡將成為首要觀察支撐。

短線市場受美股影響氣氛偏空，AI族群與半導體股恐持續震盪整理，尤其台積電、鴻海、聯發科等權值股短期壓力仍重。不過，中長線觀察年底消費旺季與美國可能提前進入降息循環，台股仍具回檔布局契機。

投資建議方面，分析師提醒投資人應控制部位、嚴設停損，短線避開漲多的AI概念股與高本益比族群，可關注金融、電力等具防禦性與現金殖利率優勢的個股。待美股止穩後再伺機低接龍頭科技股，才是相對安全的策略。

