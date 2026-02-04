台股盤前／AMD暴跌17%費半崩4.3%！台指夜盤重挫513點 台股恐直接跳水

財經中心／余國棟報導

從美股表現來看，週三四大指數漲跌互見，但科技與成長型股票明顯遭到調節。那斯達克指數重挫1.51%，標普500指數下跌約0.5%，明顯自高估值科技股撤出，比特幣周三下跌2%，至約 73,000美元。此前，美國財政部長貝森特（ScottBessent）表示，美國政府不會對加密貨幣提供紓困。（示意圖／PIXABAY）

美股周三（4 ）日賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期最大跌幅之一，市場風險情緒急凍，也讓台股今（5）日開盤面臨沉重考驗。美國總統川普周三於社群平台 Truth Social 亦發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。中國官方媒體《新華社》稍早亦證實兩國領導人通話，但未進一步說明細節。

從美股表現來看，週三四大指數漲跌互見，但科技與成長型股票明顯遭到調節。那斯達克指數重挫1.51%，標普500指數下跌約0.5%，明顯自高估值科技股撤出，比特幣周三下跌2%，至約 73,000美元。此前，美國財政部長貝森特（ScottBessent）表示，美國政府不會對加密貨幣提供紓困。資金轉向相對防禦型標的，道瓊指數則逆勢小漲，反映市場進入明顯的風格輪動階段。

半導體族群則幾乎全面潰敗，成為拖累盤勢的核心。費半指數收在7,619.16點，不僅跌幅驚人，也反映投資人對AI與先進晶片需求短期展望產生動搖。指標股中，超微（AMD）財報與展望未能滿足市場高度期待，股價單日暴跌17.31%，收在200.19美元，創下2017年以來最慘單日表現，成為壓垮整體半導體信心的關鍵一擊。台積電ADR同步走弱，收盤下跌10.01美元、跌幅2.98%，收在325.74美元，也對台股權值結構形成實質衝擊。

軟體與AI相關個股同樣承壓，市場開始重新評估「AI是否已過度提前反映成長性」，資金撤出速度加快，不僅影響美股，也同步衝擊歐亞股市。分析指出，隨著AI商業化進入成本與獲利檢驗期，短線評價修正壓力恐仍未完全釋放。此外，AMD去年第4季曾出現一輪大型合作與訂單浪潮，包括 OpenAI、甲骨文（Oracle）等等，這些都使投資者對後續展望設定了更高預期，導致AMD本季面臨高基數壓力。

最新公布的ADP就業報告顯示，美國1月民間新增就業僅2.2萬人，遠低於市場預期的4.5萬人，勞動市場降溫跡象明顯，進一步加深市場對經濟成長動能放緩的疑慮。加上國際油價因中東緊張局勢再度升溫，通膨與成長的拉鋸仍在，讓資金操作更趨保守。

回到台股面，外部利空快速傳導。台指期夜盤重挫513點，台積電期貨盤後下跌25元作收，顯示避險賣壓提前反映。籌碼面上，融資再度增加19億元，在指數高檔、國際股市轉弱的背景下，槓桿部位擴張反而提高盤勢震盪風險，短線不利因素明顯累積。

隨著費半指數重挫、AMD暴跌引發市場信心動搖，台股今日開盤恐面臨跳空開低壓力，半導體與AI相關族群預料仍是賣壓集中區。法人指出，在國際科技股尚未止穩前，台股短線操作宜降低追價意願，留意權值股是否出現止跌訊號，以及盤中量能是否有效收斂，將成為觀察盤勢能否止穩的關鍵。

