台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高
財經中心／余國棟報導
聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場解讀此次政策為「鴿中帶穩」，激勵美股週三（10）日全面走高，道瓊大漲497點、標普500指數漲0.7%逼近歷史新高、那斯達克漲0.33%，費半指數更強彈1.29%，帶動全球投資信心回溫。
除降息外，聯準會同時拋出新刺激措施，宣布自12月12日起，每月將購買約400億美元短期公債，以緩解短期貨幣市場壓力。象徵聯準會在穩定資金面與經濟動能間尋求新平衡。初期購債規模達400億美元，鮑威爾並表示將視市場情況逐步調整。
美債殖利率應聲下滑，10年期公債殖利率下降4個基點至4.139%，為9月以來低點，反映資金湧入債市避險與押注降息周期延續。法人指出，降息搭配公債購買計畫，將有助於降低企業融資成本、改善市場流動性，特別是科技與半導體族群可望率先受惠。
受美股勁揚激勵，台指期夜盤跳漲272點，收在28,672點，台積電期貨同步上漲20元，顯示多頭氣勢強勁。市場預期今（11）日台股開盤有望延續紅盤格局，一舉挑戰波段高點。法人分析，隨著外資期貨淨空單減少2,798口、三大法人合計買超267億元，資金回流跡象明顯，短線多方動能增溫。今日台積電將進行除息交易，配發5元股利，台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，是否能挾今日開盤氣勢一舉填息，也是值得關注。
觀察籌碼面，外資買超196億元，投信、自營商同步站在買方，合計買超金額創近兩週高點；而融資餘額增加8億元，顯示散戶信心逐步回升。分析師指出，降息循環正式確認後，電子與AI、高速運算族群有望持續領軍，半導體、伺服器及光通訊概念股將再度吸引資金回流。
Fed政策轉向溫和寬鬆，加上美債殖利率走低，國際資金重新湧向風險性資產。法人預期，台股短線可望維持高檔震盪上攻格局，操作上可聚焦半導體、伺服器、權值股等族群，靜待年底作帳行情發酵。
