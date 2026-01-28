台股盤前／Fed按兵不動費半狂飆逾2%！台指夜盤先漲90點 開盤續拚新高
財經中心／余國棟報導
美國聯準會（Fed）最新利率決策如市場預期按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.50%至3.75%，在去年連續三次降息後，正式進入政策觀望期。Fed聲明指出，美國經濟活動正在「穩步擴張」，相較去年12月用詞更為樂觀，顯示決策官員對景氣韌性仍具信心。決議出爐後，美股反應分歧，標普500小幅回落，那斯達克道瓊工業指數相對有撐，美元與美債殖利率走揚，油價與金價同步上漲，資金流向呈現股債商品並行的格局。
從美股表現來看，科技股仍是盤面焦點，費城半導體指數大漲逾2%，成為推升市場風險偏好的關鍵。晶片與AI相關個股交投熱絡，美光強漲逾6%，輝達股價同步走高，微軟小幅上揚，顯示資金持續回流半導體與高效能運算題材。相較之下，部分大型科技股漲跌互見，市場明顯呈現「選股不選市」的操作氛圍。
Fed政策訊號偏中性偏多，也讓市場重新調整對後續降息時點的預期。聲明中刪除了對就業下行風險升高的描述，意味聯準會對勞動市場與通膨風險的權衡更加耐心，短期內不急於進一步寬鬆。市場普遍認為，若通膨持續降溫且未再出現重大關稅或地緣政治衝擊，最快也要等到年中後，Fed才可能重新啟動調整利率的討論。
在美股科技股續強激勵下，台股開盤前氣氛明顯偏多。台指期夜盤上漲90點，顯示多方信心仍在，台積電期貨盤後同步上漲15元，提前反映權值股的撐盤力道。籌碼面來看，融資單日增加21億元，資金持續回流，顯示投資人對短線行情並未轉趨保守。
觀察前一交易日台股表現，加權指數收在32803.82點，大漲485點，成交量放大至8309億元，盤勢呈現價量齊揚。三大法人合計買超超過300億元，其中外資單日買超逾330億元，成為推升指數創高的重要推手，雖然期貨未平倉部位仍偏空，但現貨買盤火力強勁，短線多方氣勢不減。
Fed按兵不動、政策語氣偏穩，加上費半指數強勢表態，為台股開盤提供良好外部條件。在台指期與台積電期貨雙雙走高、資金面維持正向的情況下，台股今(29)日開盤有望延續多頭節奏，指數不排除再度挑戰高檔。
倫元投顧王春盛分析師認為，聯準會如預期利率不變，美元指數續弱，科技股再創高峰，台指期夜盤領先再過高，指數有機會再衝高點，留意高檔震盪風險，今日盤面觀察指標為記憶體、機器人、塑化、PCB及重電等族群，投資人盤中逢低可擇優分批布局。
不過在指數位處相對高位、成交量放大的背景下，盤中震盪勢必加劇，投資人操作上仍宜留意追價風險，聚焦基本面與趨勢明確的主流族群，應對高檔盤勢的快速輪動。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
盤後籌碼／台股暴衝485點！外資狂掃332億 卻也偷倒這5檔
定期定額真的有用！靠它每月投1萬 5年翻倍是真的
外資狂灌332億！這2檔買近10萬張最兇 股價敲到漲停價位
台股天天創新高！這3檔規模暴增破五成 資金正在快速轉換車道
其他人也在看
聯準會利率不變符預期 美股互有漲跌、台積電ADR漲1.14%
投資人關注科技巨頭財報表現以及聯準會（Fed）利率決策，美股主要指數星期三漲跌互見，標普500指數一度站上7000點，與台股連動密切的費城半導體指數漲勢強勁，台積電ADR上漲近4美元。（請聽AI報導。中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Fed利率不變美股漲跌互見 台積電ADR漲近4美元
Fed於2026年首場政策會議上，如市場預期宣布維持利率不變，未釋出明確轉向訊號。美股28日主要指數漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲12.19點。個股方面，輝達收盤上漲3.00美元，或1.59%，收191.52美元；台積電ADR上漲3.86美元，或1.14%，收342.20美元；特斯拉收盤下跌0.44美元或0.10%，收430.46美元。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《盤前掃瞄-技術面》5日RSI為87.09，10日RSI為82.61
【時報-台北電】技術面： 1.台股前一交易日收漲485.9點，為32803.82點。 2.台股前一交易日成交金額量增為8309.93億元，5日均量為7880.25億元，10日均量為7405.84億元。 3.5日均線32178.77點，10日均線31775.88點，20日均線31002.74點。 4.5日RSI為87.09，10日RSI為82.61。 5.9日K值為94.18，9日D值為91.37。 6.20日乖離率為5.81。 7.元大投顧：目前季線正乖離拉開至13.7%，短線必須提防技術性修正風險；此外，投信連續賣超，反觀散戶融資不斷堆疊，後續籌碼面埋下不安定隱憂。 8.元富期貨：台指連五紅再創高，目前盤面類股健康輪動，每天都有多檔強攻漲停，顯示市場交投熱絡。隨著聯準會(Fed)利率決策、重量級科技企業財報密集登場，加上技術面季線乖離率大，市場氣氛在不確定中轉趨審慎。時報資訊 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
美半導體股激勵、台積電夜盤攻破1800元! 台指期夜盤續彈收32696點
美股漲跌分歧，半導體與AI相關族群帶動納指走高，費半收漲2.40%，AI指標股輝達漲1.10%，台積電ADR 更驚人，漲幅1.69%，台積電夜盤驚見攻破1800元，激勵台指期夜盤續彈191點，收在32,696點。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》三大法人28日賣超股：聯電、台新新光金、國巨*
【時報-台北電】台股28日加權指數收32803.82點，漲485.90點或1.50%，總成交值8539.22億元。三大法人買超300.41億元，其中外資買超332.76億元，投信、自營商分別賣超13.88億元及賣超18.47億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為聯電(2303)，賣超5萬4969張，台新新光金(2887)、國巨*(2327)名列二、三名，分別賣超1萬9401張及賣超1萬7320張。第四及第五名為宏碁(2353)、超豐(2441)，其他依序為台中銀(2812)、今國光(6209)、緯創(3231)、力成(6239)及第一金(2892)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為國巨*(2327)49.45億元、聯電(2303)41.72億元、力成(6239)19.01億元。 ●三大法人28日賣超前十名： 1.聯電(2303)收75.90元，跌0.30元或0.39%，成交量52.87萬張，三大法人賣超5萬4969張、估41.72億元，由連3日累計買超14萬6295張轉時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
按兵不動！美聯準會宣布利率維持不變
美國聯準會（FED）28日在今年首場政策會議上宣布，「利率按兵不動」，將基準利率維持在3.5%到3.75%的目標區間。聯準會主席鮑爾指出，前三次的會議已累積降息75個基點，聯邦公開市場委員會認為目前的台視新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
美聯準會宣布利率不變！標普五百衝上7千點後下挫收黑 台指期盤後漲91點
即時中心／綜合報導美國聯準會最新宣布利率政策按兵不動，結束先前連三度降息1碼的行動，暫時進入觀望階段，符合市場預期。標普五百週三（28日）盤中首次站上7,000點大關，但在聯準會決定維持利率不變後漲幅回吐，終場小跌0.01％，收在6,978.03點；道瓊工業指數上漲12.19點，漲幅0.02％，收在49,015.60點；以科技股為主的那斯達克指數表現相對亮眼，上漲0.17％；費城半導體指數則飆漲2.34％。民視財經網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「社區幫」APP整合服務 協助社區啟動修繕
[NOWnews今日新聞]面對全台屋齡逾三十年的老屋持續增加，外牆剝落、結構老化等安全風險升高，社區E化管理平台「社區幫」指出，老屋修繕之所以難以推動，關鍵在於社區缺乏可一次到位的專業協助。為此，社區...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
富邦人壽2026年業務員徵才目標5000人 新人獎勵最高43.2萬
2026年富邦人壽業務員徵才目標5000人，持續以「創業制」為核心，提供全方位資源協助社會新鮮人或轉職人士，以行動實現夢想，讓每位加入團隊的新人都是擁有自主權的創業家。品觀點 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
聯準會主席鮑爾沒有帶來「意外」 美股創新高後收平
美國聯邦準備理事會（Fed）週三（28日）的利率決策不出意料，維持利率不變，聯準會主席鮑爾也在會後的記者會中保持一貫的平靜，沒有驚人之舉。美股在周三盤中短暫創下新紀錄後收平。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台積電ADR28日上漲3.96美元漲幅1.17%折台股2144.17元
(中央社台北2026年 1月29日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以342.30美元作收，上漲3.96美元，漲幅 1.17%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以 1月28日新台幣匯市收盤價31.320元計算，相當台股台積電每股為 2144.17元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股1/28342.303.961.1731.3202144.11/27338.345.631.6931.4702129.51/26332.71-2.16-0.6431.5082096.61/23334.877.502.2931.5782114.91/22327.371.250.3831.6102069.61/21326.12-1.04-0.3231.6282062.91/20327.16-15.24-4.4531.6082068.11/16342.400.760.2231.5722162.01/15341.6414.534.4431.5932158.61/14327.11-4.10-1.2431.6302069.3中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
打造亞洲那斯達克！證交所聯手文總推《創新辦桌》，展現臺灣新創韌性
中華文化總會（以下簡稱文總）與臺灣證券交易所（以下簡稱證交所）於今（28）日共同舉辦《創新辦桌》影像企劃發布記者會。這項名為《創新辦桌》的全新系列影片，名稱取自證交所「創新板的」諧音，結合臺灣人熟悉的在地辦桌文化意象，將多元豐富的創新飲食意象，轉譯為創意人才的精彩樣貌。Yahoo特別企劃 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
操盤心法－日圓牽動全球市場 AI支撐台股
市場分析：近期日本金融市場波動顯著升溫，牽動全球風險情緒的重要變數。日本首相高市早苗為鞏固政權提前解散眾議院，並為在2月8日舉行的大選中取得過半席次，高市政府推動大規模擴張性財政政策，惟此舉導致市場對其財政紀律的擔憂驟升，引發日債遭遇拋售，資金外流導致美元兌日圓匯率一度下貶近160關卡。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
盤後籌碼／台股暴衝485點！外資狂掃332億 卻也偷倒這5檔
台股（28）日在權值股與電子族群帶頭下強勢上攻，加權指數終場大漲485點，收在32803.82點，成交量放大至8309億元。三大法人合計買超302億元，其中外資單日買超高達332.8億元，成為推升指數續創高的重要動能。不過從外資操作來看，買盤明顯集中，部分大型權值與金融股反而成為調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
黃仁勳訪中報喜 陸放行輝達H200
在輝達執行長黃仁勳結束中國行前一天，中國傳出已批准阿里巴巴、騰訊以及字節跳動三家大型科技企業進口輝達第二強大的AI晶片H200，首批約40萬顆。但另有消息指出，由於限制太多，上述企業還未實際轉化成具體訂單。若以每顆2.7萬美元計算，此批潛在訂單將為輝達帶來108億美元收入。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
〈財報〉微軟Q2雲端成長放緩 毛利率探三年低點 盤後挫逾5%
微軟最新財報顯示，雲端業務成長略為降溫，導致股價盤後下跌 5%，但受惠於 OpenAI 重組帶來的投資收益與強勁訂單能見度，營收與獲利仍雙雙優於市場預期。鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
房市回神 上季價量回來了
2025年第四季國泰房地產指數28日出爐，價、量都回來了，上一季「價穩量增」，相較去年同季「價穩量縮」，全國每坪均價58.08萬元再創新高，季漲0.81％；總體來說，成交價、推案量、銷售率、成交量等四大指標都回神，惟全台房市仍處於偏弱格局，信用管制緊縮未明顯改變之下，預期2026年仍將延續盤整走勢。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《各報要聞》台股噴巨量 33K近在咫尺
【時報-台北電】台股28日大、中、小股集體衝高，以萬馬奔騰之姿，推升加權指數上漲485點至32,803點，再創歷史新高，上市櫃成交量合計再度突破兆元，創史上第二大量。隨著美股財報陸續揭曉，台指期夜盤領先突破33,000點大關，台股登上33K在望，凱基投顧緊急上調台股高點至39,000點。 台積電28日領先創高，漲2.25％，收1,820元，市值衝破47兆元，達47.20兆元，激勵上市市值達107.22兆元，上櫃市值達8.3兆元，合計達115.55兆元，四項市值成績單均同步創高。 由於ASML（艾司摩爾）上季訂單總額刷新紀錄，國泰證券證期處協理蔡明翰表示，ASML利多有望可帶動台廠半導體族群漲勢；華南投顧董事長呂仁傑也說，美股財報釋放利多機會大，持續帶動台股強勢格局，除了已發布的ASML，美東時間29日還有蘋果、KLA及金融股財報將公布，成為景氣以及消費工業相關產業指標，30日輪到能源相關個股公布財報，天天皆有大主題主導盤勢，激勵台股攻上33,000點。 呂仁傑強調，由於股市短線漲多，融資增加過快，加上美國冰風暴、槍擊案，引發政府部分停擺的可能升溫、關稅風險也仍存有不確定因素，受此影響，時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
友達ADR28日下跌0.17美元跌幅3.70%折台股13.87元
(中央社台北2026年 1月29日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以4.43美元作收，下跌 0.17美元，跌幅 3.70%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以 1月28日新台幣匯市收盤價31.320元計算，相當台股友達每股為 13.87元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股1/284.43-0.17-3.7031.32013.81/274.60-0.02-4.3731.47014.41/264.810.010.3131.50815.11/234.79-0.06-1.3431.57815.11/224.86-0.16-3.1931.61015.31/215.02-0.12-2.3331.62815.81/205.140.265.3331.60816.21/164.880.091.8831.57215.41/154.790.071.4831.59315.11/144.720.000.0031.63014.91/134.72-0.08-1.6731.65614.9中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中華電信ADR28日上漲0.35美元漲幅0.83%折台股133.74元
(中央社台北2026年 1月29日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.70美元作收，上漲0.35美元，漲幅 0.83%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以 1月28日新台幣匯市收盤價31.320元計算，相當台股中華電信每股為133.74元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股1/2842.700.350.8331.320133.71/2742.35-0.35-0.8231.470133.21/2642.70-0.33-0.7731.508134.51/2343.030.370.8731.578135.81/2242.660.330.7831.610134.81/2142.33-0.06-0.1431.628133.81/2042.390.190.4531.608133.91/1642.200.050.1231.572133.21/1542.150.060.1431.593133.11/1442.090.210.5031.630133.1中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發表留言