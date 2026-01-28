台股盤前／Fed按兵不動費半狂飆逾2%！台指夜盤先漲90點 開盤續拚新高

財經中心／余國棟報導

在美股科技股續強激勵下，台股開盤前氣氛明顯偏多。台指期夜盤上漲90點，顯示多方信心仍在，台積電期貨盤後同步上漲15元，提前反映權值股的撐盤力道。籌碼面來看，融資單日增加21億元，資金持續回流，顯示投資人對短線行情並未轉趨保守。（示意圖／PIXABAY）

美國聯準會（Fed）最新利率決策如市場預期按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.50%至3.75%，在去年連續三次降息後，正式進入政策觀望期。Fed聲明指出，美國經濟活動正在「穩步擴張」，相較去年12月用詞更為樂觀，顯示決策官員對景氣韌性仍具信心。決議出爐後，美股反應分歧，標普500小幅回落，那斯達克道瓊工業指數相對有撐，美元與美債殖利率走揚，油價與金價同步上漲，資金流向呈現股債商品並行的格局。

從美股表現來看，科技股仍是盤面焦點，費城半導體指數大漲逾2%，成為推升市場風險偏好的關鍵。晶片與AI相關個股交投熱絡，美光強漲逾6%，輝達股價同步走高，微軟小幅上揚，顯示資金持續回流半導體與高效能運算題材。相較之下，部分大型科技股漲跌互見，市場明顯呈現「選股不選市」的操作氛圍。

Fed政策訊號偏中性偏多，也讓市場重新調整對後續降息時點的預期。聲明中刪除了對就業下行風險升高的描述，意味聯準會對勞動市場與通膨風險的權衡更加耐心，短期內不急於進一步寬鬆。市場普遍認為，若通膨持續降溫且未再出現重大關稅或地緣政治衝擊，最快也要等到年中後，Fed才可能重新啟動調整利率的討論。

觀察前一交易日台股表現，加權指數收在32803.82點，大漲485點，成交量放大至8309億元，盤勢呈現價量齊揚。三大法人合計買超超過300億元，其中外資單日買超逾330億元，成為推升指數創高的重要推手，雖然期貨未平倉部位仍偏空，但現貨買盤火力強勁，短線多方氣勢不減。

Fed按兵不動、政策語氣偏穩，加上費半指數強勢表態，為台股開盤提供良好外部條件。在台指期與台積電期貨雙雙走高、資金面維持正向的情況下，台股今(29)日開盤有望延續多頭節奏，指數不排除再度挑戰高檔。

倫元投顧王春盛分析師認為，聯準會如預期利率不變，美元指數續弱，科技股再創高峰，台指期夜盤領先再過高，指數有機會再衝高點，留意高檔震盪風險，今日盤面觀察指標為記憶體、機器人、塑化、PCB及重電等族群，投資人盤中逢低可擇優分批布局。

不過在指數位處相對高位、成交量放大的背景下，盤中震盪勢必加劇，投資人操作上仍宜留意追價風險，聚焦基本面與趨勢明確的主流族群，應對高檔盤勢的快速輪動。

