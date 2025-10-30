台股盤前／Fed放鷹Meta暴跌！台指期夜盤下挫百點 台股開盤壓力升溫

財經中心／余國棟報導

台股盤前氣氛上，台指期夜盤下跌109點、台積電期貨盤後平盤作收。從籌碼面觀察，三大法人昨日小幅轉為賣超33億元，其中外資雖小買16億元，但投信調節54億；融資餘額減少21億元，顯示短線資金心態轉趨保守。（示意圖／PIXABAY）

投資人消化聯準會最新決策與鷹派訊息，加上美中貿易休戰協議細節有限、「七巨頭」財報表現參差不齊，美股週四（30）日全面走跌。道瓊指數下跌109.88點、收47,522.12點；S&P 500指數挫68.25點至6,822.34點；那斯達克指數重摔377.33點、跌幅1.57%；費城半導體指數同步下挫111.93點、跌幅達1.53%。AI與科技股成為重災區，Meta暴跌逾11%、微軟收黑近3%，市場避險情緒再度升溫。

聯準會以10票贊成、2票反對，通過連續第二次降息1碼，但主席鮑威爾淡化12月再降息的可能性，並指出官員對通膨與就業前景意見分歧，意味未來降息步調可能放緩。市場解讀此舉偏鷹，使美債殖利率續揚、美元走強，壓抑科技板塊評價空間。同時，美國總統川普與中國領導人習近平達成延長關稅休戰、鬆綁部分出口限制的協議，雖有助貿易氛圍，但短期利多反應有限，未能挽回市場信心。

在個股方面，Meta因上修資本支出至700至720億美元、AI投資支出高於預期，引發華爾街對盈餘壓力疑慮，股價暴跌11.33%。微軟收跌2.9%，主要因財務長暗示資本支出將加速，導致短線獲利承壓。相對之下，Alphabet憑藉Google Cloud與YouTube廣告營收亮眼逆勢走高2.52%，成為少數撐盤科技股。

半導體族群同樣受波及，輝達、AMD等AI晶片股紛紛走弱，費半指數跌逾1.5%，也拖累台積電ADR小跌0.25%。

分析師指出，美股科技股的失血恐使台股今(31)日承壓，尤其電子權值股若續弱，指數恐回測28000支撐關卡。不過，由於外資期貨淨部位仍未明顯轉空，加上年底法人作帳需求仍在，預期短線震盪後仍有望向上突破。投資人可觀察台積電、鴻海、聯發科等權值股表現，以及AI伺服器與半導體次族群能否出現買盤承接。

法人提醒，短線宜保守看待科技與AI族群高檔波動，可關注低基期防禦型標的如金融、傳產及高息ETF布局機會，靜待美債殖利率與美元轉弱後再行加碼。

