台股盤前／Fed會議登場在即！費半逆勢走揚 台股開盤拼紅盤延續多頭

台指期夜盤僅小跌32點、台積電期貨上漲5元作收，顯示多方動能仍在。加權指數前一交易日強彈322點至28,303點，成交金額放大至4,238億元，外資單日回補達140億元，三大法人合計買超191億元，期貨空單未平倉至2.74萬口，籌碼面呈現偏多格局。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（8）日走勢震盪，隨著聯準會（Fed）將召開2025年最後一次政策會議，投資人情緒轉趨謹慎。道瓊指數下跌215點、收在47,739點，標普500指數跌0.35%，那斯達克指數微挫0.14%，僅費城半導體指數逆勢勁揚1.1%，顯示市場對AI與晶片需求仍抱有高度信心。

儘管美股主指數拉回，台指期夜盤僅小跌32點、台積電期貨上漲5元作收，顯示多方動能仍在。加權指數前一交易日強彈322點至28,303點，成交金額放大至4,238億元，外資單日回補達140億元，三大法人合計買超191億元，期貨空單未平倉至2.74萬口，籌碼面呈現偏多格局。

美股部分，市場普遍押注聯準會本週將再度降息。根據CME FedWatch工具顯示，交易員預期Fed本週降息的機率高達88%，顯著高於一個月前的67%，顯示降息信心隨近期通膨放緩而升溫。上週公布的9月PCE物價指數維持溫和，市場風險情緒一度改善，不過臨近政策會議，投資人仍選擇觀望，導致美股漲勢暫歇。

從個股來看，科技股表現分歧。Netflix重挫3.41%，主因派拉蒙（PSKY-US）提出總額1,084億美元的敵意收購案，市場擔憂Netflix整併華納兄弟風險升高；IBM宣布以110億美元收購即時資料流平台Confluent（CFLT-US），激勵Confluent股價暴漲逾29%，帶動AI雲端題材熱度升溫；晶片大廠博通（AVGO-US）上漲2.78%，傳出與微軟洽談客製晶片設計合作，並導致Marvell（MRVL-US）暴跌近7%。

至於美國經濟數據方面，本週將公布10月JOLTS職位空缺報告與離職率數據，市場視為判斷勞動市場降溫與否的重要線索。法人指出，若數據顯示職缺持續下滑，將進一步支持Fed放寬政策立場，對科技股與風險資產有利。

台股昨日在外資強勢回補與費半上攻帶動下，成功收復28,300點大關。分析師認為，美股回檔屬短線震盪，AI族群資金動能仍強，台股短線有望續攻，尤其台積電期貨上揚，預料今(9)日開盤有望延續紅盤氣勢。市場關注焦點仍在Fed會議結果與主席談話，短線操作可偏多看待權值與半導體族群表現。

