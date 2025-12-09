台股盤前／Fed決議前美股觀望、台指夜盤漲72點 台股開盤拚自救行情

財經中心／余國棟報導

投資人普遍觀望降息結果。市場預期Fed將於週三宣布今年第3次降息，但部分官員對連續寬鬆政策表達疑慮，使這次會議成為近年來具爭議的一次。根據CME FedWatch工具，市場估計降息1碼（0.25個百分點）機率達89%。明年有機會再降息2次。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（9）日在聯準會（Fed）召開為期兩天的利率決策會議前走勢平淡，標普500指數收盤近乎持平，道瓊小跌0.38%、那斯達克漲0.14%，投資人普遍觀望降息結果。市場預期Fed將於週三宣布今年第3次降息，但部分官員對連續寬鬆政策表達疑慮，使這次會議成為近年來具爭議的一次。根據CME FedWatch工具，市場估計降息1碼（0.25個百分點）機率達89%。明年有機會再降息2次。

在觀望氣氛中，美股四大指數漲跌互見，金融與能源板塊撐盤，摩根大通（JPM）狂瀉逾4%收300.51美元，由於人工智慧投資題材影響推動公司支出增加。科技股方面，輝達（NVDA）微跌0.33%至184.97美元，消息指川普政府將放行輝達向中國出口H200晶片，市場解讀對供應鏈風險緩解；微軟（MSFT）漲0.2%，宣布在印度投資175億美元建AI與雲端中心；美光（MU）則因DRAM價格上漲與獲利預期調升勁揚2.23%。

受美股高檔震盪影響，台指期夜盤逆勢上漲72點收在28289點附近，外資期貨淨空單增加至3萬1427口，顯示外資短線押注行情有可能反轉。現貨部分，外資昨日雖小幅賣超58.9億元，但融資餘額增加21億元、散戶多單回補，市場氛圍轉趨偏多。權值股方面，台積電期貨夜盤上漲15元，顯示ADR回穩與AI晶片出口放寬帶動多頭信心回升，有望成為今(10)日台股止跌反攻主力。

類股表現上，昨日電子權值、半導體與AI族群修正後，預期今日將出現技術性反彈，特別是權值股族群可望率先止穩，可能成為撐盤要角。外資雖續調節大型權值股，但自營商與投信買盤轉進中小型AI、記憶體及PCB概念股，有望帶動盤面熱度回升。

美股等待Fed決議氣氛濃厚，但市場已大致消化降息預期，外資期貨轉多與散戶加碼跡象顯示短線資金偏多操作。法人預期，台股今日有機會開紅盤，一掃前日跌勢，指數短線支撐看28000點、上檔挑戰28500點關卡。

