台股盤前／Fed降息機率飆至近9成 美股勁揚台股今有望延續漲勢！

回到台股，昨（3）日加權指數收在27,793點，上漲228點或0.83%，成交量達4,397億元，外資買超162億元、三大法人合計買超214億元。期貨籌碼面顯示外資淨空單增加861口，淨部位回升至29224口空單，顯示外資心態轉趨積極，對後市不看淡。（示意圖／PIXABAY）

在美國就業數據疲軟、Fed下週降息機率高達89%的激勵下，美股週三（3）日全面收紅，道瓊指數大漲408點，費半更強漲逾1.8%，市場風險情緒明顯回溫。台指期夜盤同步勁揚96點，台積電期貨盤後上漲10元作收，融資增加16億元，預料今（4）日台股開盤可望延續紅盤氣勢。

美國薪資處理機構ADP公佈11月民間企業就業人數減少3.2萬人，為今年以來最大減幅，顯示勞動市場降溫訊號明確。由於這是Fed於12月9日至10日召開利率決策會議前的最後一份關鍵就業報告，投資人解讀為「降息幾乎確定」。近期官方數據顯示，10月非農新增就業雖高於預期，但增幅集中在少數產業；失業率則升至近四年高點，而企業裁員消息也持續增加。CME FedWatch顯示，市場押注下週會議降息的機率已飆升至89%。

受此激勵，美股四大指數全數上揚，道瓊上漲408.44點收47,882.90點；標普500指數漲20.35點至6,849.72點；那斯達克指數漲40.42點報23,454.09點；費城半導體指數大漲131.04點至7,280.51點，漲幅達1.83%。其中AI與晶片相關族群重獲資金青睞，輝達（NVIDIA）收低1.03%，高通、特斯拉同步反彈，美股科技板塊強勢回溫。

此外，美元指數下跌至近期低點，歐元因區內商業活動擴張而升至七週新高，資金轉進風險資產，顯示全球投資情緒逐步升溫。美財長貝森特（Scott Bessent）也表示，儘管房市等部門仍顯疲弱，但整體經濟展望樂觀，仍支持降息政策延續。

法人指出，AI概念、半導體仍是盤面主攻焦點，隨美股費半強彈，今日台股可望延續多頭動能。若台積電現貨股價開高帶動大盤，短線有機會挑戰28,000點整數關卡。操作上，建議投資人關注半導體、伺服器等族群，短線仍以順勢偏多操作為宜。

