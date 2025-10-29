台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤下跌49點、台積電期貨盤後持平，顯示市場雖對Fed立場轉鷹略感保留，但整體氣氛仍偏多。（示意圖／PEXELS ）

全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。

美股漲勢主要來自AI與科技股續強。輝達市值突破5兆美元，帶動AI概念股同步走揚；超微（SMCI）則小跌0.63%，雖成立新公司Super Micro Federal，鎖定美國政府資訊科技方案，但股價仍呈震盪。工業巨頭開拓重工（CAT）財報亮眼大漲11.6%，成為道瓊撐盤主力，反觀通用汽車（GM）因裁員計畫消息而小跌1.06%。

聯準會此次降息符合市場預期，不過鮑威爾在會後記者會上語帶保留，表示12月降息「仍未成定局」，官員對未來貨幣政策存在分歧，市場對年底寬鬆步調預期降溫，美債價格下滑、美元轉強。摩根大通分析指出，此次決策反映Fed試圖在「溫和經濟成長與疲軟勞動市場」之間取得平衡，屬於技術性微調而非寬鬆轉向。

另一方面，美國總統川普與中國國家主席習近平，將於台北時間今（30）日上午10時於韓國舉行「川習會」，外界預期雙方將就AI晶片與出口管制議題交換意見。川普稍早透露，本次會談時間約四小時，市場普遍觀望此會是否釋出中美關係緩和訊號。

回到台股，台指期夜盤下跌49點、台積電期貨盤後持平，顯示市場雖對Fed立場轉鷹略感保留，但整體氣氛仍偏多。融資餘額增加42億元、法人籌碼外資偏向買超，短線有望延續昨日反彈力道。分析師指出，若川習會釋出和緩訊號，搭配AI、半導體族群續強，台股有望再挑戰高點。

今日盤勢預期電子權值股仍是主導焦點，特別是台積電、鴻海與聯發科等高權重個股將左右指數表現；中小型股部分，AI伺服器、散熱、記憶體族群有望延續題材熱度。投資策略上，短線可順勢布局高成長科技股與AI供應鏈龍頭，保守投資人則可關注高息與防禦型ETF，以應對Fed立場仍未明朗的波動環境。

