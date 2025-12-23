台股盤前／GDP飆4.3%美股續強！台指夜盤大漲147點 台股開盤拚延續攻勢

財經中心／余國棟報導

標普500、費城半導體指數同步勁揚，加上AI概念股領頭漲，激勵台指期夜盤勁揚147點、台積電期貨盤後收漲10元，顯示台股今(24)日開盤有望持續反彈攻勢。（示意圖／PIXABAY）

美國商務部公布最新數據，第三季GDP年化成長率高達4.3%，大幅超越市場預期的3.2%，這份延後發布的報告一出，讓投資人再度嗅到美國經濟韌性的強大支撐力，也激勵美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲79點，標普500、費城半導體指數同步勁揚，加上AI概念股領頭漲，激勵台指期夜盤勁揚147點、台積電期貨盤後收漲10元，顯示台股今(24)日開盤有望持續反彈攻勢。

從美股收盤來看，標普500指數上漲0.46%，來到6,909.79點，距離盤中高點6,920.34點僅一步之遙。科技股為首的那斯達克指數則上漲0.57%，報23,561.84點。道瓊工業指數上漲79.73點，收48,442.41點。AI指標股如輝達（Nvidia）上漲3.01%，博通（Broadcom）也漲逾2%，費半指數同步上揚0.51%。整體市場氣氛樂觀，消化強勁經濟數據的同時，仍預期聯準會在2026年初可能降息，並未因強勁數據轉為緊縮預期。

廣告 廣告

台股方面，昨（23）日加權指數終場上漲160.83點、收在28,310.47點，漲幅達0.57%，成交量來到4,203.9億元，顯示多方積極進場，市場氣氛偏向樂觀。台積電（2330）股價昨收盤大漲25元，收在1490元，獨力撐盤效果明顯，根據台積電期貨夜盤數據，台積電期貨同步上漲10元，延續強勢。

觀察三大法人動向，外資單日轉為賣超81.7億元，不過自營商買超81.4億元，投信買超17.9億元，三大法人合計仍為買超17.6億元，加上外資期貨淨空單減至25,441口，代表整體市場偏多氛圍增溫，籌碼結構有利多頭進一步推升指數。

從族群結構觀察，美股以AI與科技類股領漲，有助今日台股電子族群延續反彈，尤其半導體、IC設計、先進封裝概念股。配合台指期夜盤上漲147點，有利今日開盤延續高檔表現。

儘管GDP數據亮眼引發降息預期延後的討論，但整體市場仍聚焦於企業基本面與技術指標表現，短期內「經濟好消息等於股市利多」的邏輯暫未遭到逆轉，加上年底作帳行情與ETF調整效應發酵，台股年底作夢行情仍有機會延續。

在美股續創新高與科技股帶頭下，台股今日有機會延續漲勢，惟需留意指數短線漲多後的震盪風險，操作上可聚焦於基本面佳且外資回補的半導體與AI供應鏈相關個股，靈活應對盤中變化。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張

台股牛長熊短！前50強它都全包 法人默默卡位

AI熱潮退燒？最新調查曝光 台股信心跌破這數字

全球股市11月轉弱不是結束 這三大產業2026全面爆發！

