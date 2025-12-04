台股盤前／Meta上漲掀多頭氣氛！台指期小跌32點 台股開盤有望拚續彈

財經中心／余國棟報導

以阿引爆地緣政治風險，重創全球股市，台股今日開盤充滿變數。（示意圖／PIXABAY）

美股週四（4）日收盤接近平盤，標普500與那斯達克指數連續第三天收紅，投資人權衡最新勞動市場與經濟數據，在市場高度預期聯準會（Fed）下週可能降息的氛圍下，股市獲得部分支撐。Meta因削減元宇宙預算股價飆漲逾3%，成為推升美股的亮點。不過費城半導體指數下跌0.89%，壓抑科技股表現，道瓊指數微跌31點、標普500上漲7點，那斯達克漲51點。

美國勞動部公布初領失業救濟金人數降至三年新低，雖顯示就業市場仍具韌性，但部分分析師指出，數據可能受感恩節假期干擾。另一份最新報告預估，美國11月失業率維持約4.4%，根據CME FedWatch工具顯示，市場預期Fed本月降息1碼的機率高達87%，遠高於一個月前的68%。這項預期令市場風險偏好回升，資金持續湧入成長型科技股。

美國商務部延遲公布的9月工廠訂單成長0.2%，不如預期的0.5%，顯示製造業仍承壓。不過投資人普遍將焦點放在即將公布的PCE物價指數與密西根大學消費者信心調查，這兩項將是Fed判斷降息節奏的重要依據。11月非農就業報告排在 Fed 12月會議之後才公布，市場參與者只能依靠次要指標，而這些指標隨著政府資料的延遲逐步釋出，呈現出對勞動市場的複雜訊號。

回到台股，週四（4）日加權指數小漲2點收在27,795點，成交量3,883億元。三大法人合計買超110億元，其中外資買超103億元，顯示低接買盤回流。期貨方面，台指期夜盤小跌32點，台積電期貨盤後逆勢上漲5元作收，融資餘額增加14億元，顯示散戶信心仍穩。台股今(5)日拚延續紅盤。

美股連三紅雖力道有限，但Meta領漲、AI股仍具撐盤效果，加上Fed降息預期升溫，有利於科技股評價回升。今日台股預料將延續反彈格局，台積電、聯電等權值股可望續扮穩盤要角，短線指數有機會挑戰月線壓力區。不過，由於費半回檔、外資期貨淨空單仍高，盤中震盪難免，建議投資人控制持股比重，逢低佈局績優半導體與金融股為宜。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

