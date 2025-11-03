台股盤前／OpenAI合作亞馬遜！美科技股狂嗨 台股開盤有望延續紅盤

財經中心／余國棟報導

週一台指期夜盤上漲155點至28496點，台積電期貨上漲5元，顯示多方信心回溫。法人指出，美國AI題材熱度再起，加上費半與那指同步創波段高點，有望帶動今(4)日台股延續漲勢。（示意圖／PEXELS ）

美股日光節約時間結束後的首個交易日（日）3，科技股火力全開，亞馬遜（Amazon）宣布與人工智慧巨頭OpenAI簽署一項價值380億美元（約新台幣1.2兆元）的雲端運算採購協議，推升股價創歷史新高，帶動那斯達克與費城半導體指數雙雙收紅，道瓊則在資金轉向科技股下小跌226點。

標普500指數微漲11.77點至6851.97點，那斯達克上漲109.76點、漲幅0.46%，費半勁揚42.31點至7270.97點。亞馬遜股價早盤一度飆逾5%，收盤仍維持強勢漲45%，輝達、超微（AMD）、博通（AVGO）等AI概念股同步走高，市場資金明顯回流成長股。根據美媒報導，OpenAI此次與亞馬遜雲端服務（AWS）的合作，象徵這家估值高達5000億美元的AI新創公司，將不再完全倚賴微軟Azure，產業版圖重新洗牌，激勵AI供應鏈全面沸騰。

另一方面，美國政府持續陷入關門風險，白宮警告若聯邦資金再度延宕，每天將造成高達150億美元的經濟損失；同時，美國最高法院預計於本週審理總統川普對關稅政策合憲性的辯論，牽動全球貿易與供應鏈情勢。美國10月製造業已連續第八個月陷入萎縮，市場對未來需求仍抱觀望態度。

回到台股，週一台指期夜盤上漲155點至28496點，台積電期貨上漲5元，顯示多方信心回溫。法人指出，美國AI題材熱度再起，加上費半與那指同步創波段高點，有望帶動今(4)日台股延續漲勢。

籌碼面觀察，外資週一雖仍賣超84億元，但期貨未平倉空單增加至近2.8萬口、顯示避險部位明顯升溫；自營商與投信動能轉為中性，整體籌碼結構朝溫偏多方向發展。

分析師認為，亞馬遜與OpenAI合作效應將擴散至台股AI伺服器供應鏈，包括緯穎、廣達、鴻海等台廠將再度吸引買盤關注；台積電（2330）期貨走強意味權值股仍有撐盤力道，若盤中電子權值股續強，指數有望挑戰前波高點28527點。

整體來看，AI題材再度領軍，美股強勢格局不變，加上台股籌碼面逐步改善，短線多頭氣氛可望延續。不過，法人提醒，國際政治風險升溫、美國關門議題未解，投資人仍應控制部位、伺機逢低布局具基本面支撐的AI與半導體龍頭股，靜待第四季旺季行情發酵。

