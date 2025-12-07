台股盤前／PCE數據強化降息！標普連4紅逼近史高 台股有望紅盤續攻

財經中心／余國棟報導

週五台指期夜盤上漲35點，台積電期貨盤也收高5元，顯示美股漲勢成功帶動台股樂觀情緒。從籌碼面觀察，融資餘額略增0.9億元，代表市場資金仍在穩定進場，未見明顯退潮。（示意圖／PIXABAY）

美股四大指數週五全面收紅，道瓊工業指數上漲104.05點、漲幅0.22%，標普500指數上漲0.19%，收在歷史高點附近，那斯達克指數亦上揚0.31%。全週來看，三大指數表現同樣亮眼，標普週漲0.3%、那斯達克與道瓊分別上漲約1%與0.5%，展現多頭氣勢不墜。市場靜待聯準會下週利率決策。通膨指標PCE年增率低於預期，強化降息預期氛圍。隨著台指期夜盤與台積電期貨雙雙收漲，台股今(8)日有望延續多頭走勢。

支撐美股氣氛的關鍵來自於通膨降溫訊號，美國商務部公布的9月核心PCE物價指數年增2.8%，低於市場預期的2.9%；月增率為0.2%，與市場預估一致，顯示整體通膨壓力趨緩。作為聯準會偏好參考的通膨指標，這項報告強化市場對12月中FOMC會議將宣布降息的期待。根據CME FedWatch工具，目前市場預估聯準會下週降息1碼（25個基點）的機率大增至87%，遠高於一個月前的62%。持續為股市提供動能支撐。

科技股漲多跌少，特斯拉（TSLA）小漲0.1%，但受到中國電動車競爭壓力，今年10月歐洲銷量大減約三成，市場憂心價格戰進一步惡化。輝達（NVIDIA）下跌0.53%，收182.41美元，全週仍上漲逾4%，反映AI晶片需求。Netflix走弱2.89%，而傳出與Netflix洽談資產交易的華納兄弟探索（WBD）則大漲6.28%，投資人聚焦媒體併購案是否過關。消費相關類股則維持強勢。零售巨頭沃爾瑪（WMT）創下歷史新高，盤中來到116.27美元，收漲0.24%。感恩節消費季報佳，加上黑五與週末購物動能延續，成為該股持續創高的主因。

回到台股，週五台指期夜盤上漲35點，台積電期貨盤也收高5元，顯示美股漲勢成功帶動台股樂觀情緒。從籌碼面觀察，融資餘額略增0.9億元，代表市場資金仍在穩定進場，未見明顯退潮。預料今日電子權值股將延續漲勢，其中台積電能否持穩1500元整數關卡上方，將成多頭觀察重點。週五台積電ADR收漲0.61%，對現股將構成有力支撐，有機會激勵台股早盤走高。

隨著美股續創高、降息預期升溫，短線台股有機會延續反彈。不過，由於台股已連續上攻數日，指數逼近前高壓力區，操作上仍需留意短線震盪與漲多個股的獲利了結賣壓。市場靜待聯準會12月利率會議正式落幕前，盤勢預料以區間整理為主，但只要國際股市未現重大利空、AI與半導體主軸未變，台股中期仍具偏多格局。

