台股盤整、資金轉向金融 6檔台股ETF勝大盤 00919「高含金」單周漲幅居冠

[Newtalk新聞] 近期大盤雖震盪，不過金融股在獲利與降息升溫利多下，表現相對出色，也讓金融類股指數持續攀升，周四（4 日）上漲 1.3%，來到 2,283.49 點，創下 1990 年 1 月 13 日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲。

市場法人表示，高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，在持有成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益；相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，而高含金量的台股ETF，在近期大盤面臨千點回檔劇烈震盪下，表現相對抗震，非常適合穩健型、長期投資的投資人。

進一步統計 4 日，表現呈逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有 6 檔，其中有 5 檔的金融股比重較高；以近一周績效來看，群益台灣精選高息（00919）上漲 1.35% 居冠。探究原因，發現 00919 持有 4 成金融股，金融三雄為其前三大持股，持股比重分別為國泰金 14.79%、中信金 13.65%、富邦金 12.44%，合計近 40.88%，在今年第三季也都繳出亮眼的獲利成果。

據了解，00919 甫公布第 11 次配息金額 0.54 元維持前一季水準，以周四收盤價 21.83 元估算，預估年化配息率 2.47%，連續 11 季維持 10% 以上，除息日為 12 月 16 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來，AI 科技股領漲大盤，但隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投組風險，金融股便是最為受寵的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

