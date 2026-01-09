台股盤末跌71點 台積電收1680元

【記者趙筱文／台北報導】台股9日開盤震盪走低，加權指數以30,370.45點、小漲9.9點開出後隨即翻黑，一度下挫161.18點，低見30,199.37點，盤勢延續高檔震盪格局。

大型權值股表現分歧，台積電（2330）開盤下跌20元、暫報1,665元；鴻海（2317）小跌0.5元至230元；台達電（2308）下跌10元、開在1,000元；聯發科（2454）則逆勢上漲10元至1,455元，成為盤面相對抗跌指標。

雖然盤中曾翻紅至30,500.42點上漲139.87點，然盤末仍以下挫71.58點或0.23%的30288.96點收墨，成交6763.08億元。台積電跌5元或0.29%收1680元；鴻海上漲1元或0.43%，收230.5元；台達電上揚5元或0.49%，收1015元；聯發科下挫25元或1.73%，收1420元。

市場面來看，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，新年開盤以來台股市值已達3.41兆美元、正式超越法國成為全球第七大，若再增加約15兆元，有機會挑戰第六名，顯示長線資金動能仍強，但對指數是否上看35,000點則不予評論。台股在融資餘額續增、月線乖離率擴大、KD指標過熱等「三高」壓力下，8日一度衝上30,593點歷史新高後出現拉回，終場加權指數下跌74點，收在30,360點，除台積電逆勢收紅外，鴻海、廣達、聯發科等多檔電子權值股走弱，上市櫃總市值小幅回落至106.73兆元。

題材面方面，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳才在CES 2026宣布重啟H200 AI晶片供應鏈、量產在即，隨後卻傳出中國官方要求科技大廠暫停採購，消息反轉衝擊市場信心，H200概念股日月投控、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、華碩、奇鋐及台達電同步收黑，情緒由樂觀急轉保守。不過，台積電8日盤後再現鉅額交易，以1,729.92元成交15張、續寫歷史新高，收盤也上漲10元至1,685元，仍為大盤提供支撐。

美股方面，受美國總統川普表示希望大幅增加國防支出、帶動軍工股上漲，但科技股與半導體族群走弱影響，美股主要指數走勢分歧。道瓊工業指數上漲270.03點、收49,266.11點；標普500指數小漲0.53點、收6,921.46點；那斯達克指數下跌104.26點、收23,480.02點；費城半導體指數下挫138.77點、收7,436.10點，為台股短線表現增添變數。

