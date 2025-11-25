台股盤面嗆出反攻味！別傻傻亂衝 這些族群才是真正會噴的

分析師林儒毅表示，目前矽智財、封測、矽光子題材火力十足，但台股量能偏弱，投資人還是得挑低基期、基本面明確的公司，別看到大漲就手癢亂追。圖／創意

台股連兩天強彈，盤面嗆出一點「真的想反攻」的味道。瑞源投顧分析師林儒毅觀察，AI供應鏈全面點火，創意、金像電雙雙漲停創高，矽光子、封測族群火力全開，但大盤成交量僅4757億元，要再衝，必須把量能推上5600億元。外資連兩日大賣1215億元後，資金是否真的撤出？林儒毅提醒：「盯緊匯率31.5元，沒破就還沒走。」

台股連續兩天的上漲，大有開始反彈的勢頭。瑞源投顧分析師林儒毅指出，台積電的小金雞矽智財大將創意（3443），因坐擁AI多題材，又搶進下世代HBM4基礎介面晶片，今天強勢漲停，股價更創下歷史新高。PCB族群的金像電也跟著漲停，攀上新高峰，成為盤面最辣眼睛的主角。

除了IC設計大軍，封測與矽光子今天同樣兇猛。由於台積電供應鏈大會明確點名矽光子、封測是下一波關鍵，封測族群旺矽（6223）、精測（6510）表現強勁；矽光子族群更是全面噴出，聯鈞（3450）、IET-KY（4971）直接攻上漲停，光聖（6442）、上詮（3363）、波若威（3163）也同步大漲，族群情緒明顯升溫。

然而林儒毅也提醒，看似氣勢很猛的大盤，其實仍藏著一個「不夠漂亮」的地方，量能僅4757億元。若短線想要繼續上攻，成交量必須一路放大到5600億元以上，才算站穩腳步。否則行情容易強一根、休三天，或是有一點風吹草動就下殺，難以形成持續的攻勢。

而外資動向更是這兩天盤面最引人關注的變數。上週五（21日）加本週一（24日），外資賣超金額高達1215億元，市場擔心是不是「外資要回美國過感恩節，順便提早收假」。但林儒毅觀察匯市後指出，新台幣匯率這幾天並沒有明顯走貶。若31.5元這條線沒有被快速貶破，就代表外資資金還留在台灣，只是暫時觀望，並沒有真正撤離。

林儒毅認為，目前台股呈現「震盪反彈」格局，雖然AI族群持續有題材接力，但整體市場仍需觀察成交量與外資態度。操作上，他建議投資人可挑選低基期、有基本面、能看到未來營收向上的公司。族群方向則以三類最穩定：AI先進製程與半導體供應鏈、電力能源族群、具CDMO委託代工能力、成長性高的生技股

只要全球科技環境不變、AI浪潮續強，再配合台股自身的基本面，短線仍有補漲與反彈空間。



