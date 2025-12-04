台股目標32000點！華南永昌證券展望2026：美中暫歇兵，AI建設成長趨緩非泡沫

華南永昌證券舉辦「2026投資趨勢展望」，從國際總經、半導體供應鏈及海外資產配置三大面向，深度剖析市場脈動。華南投顧董事長呂仁傑預估2026年台股指數目標上看32000點，第一、四季可望為出現指數雙高峰，第一季則有機會突破3萬點。

面對全球政經局勢變動與科技浪潮，華南永昌證券於今（1）日舉辦「2026投資趨勢展望」講座，邀請華南投顧董事長呂仁傑、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂三位專家，從國際總經、半導體供應鏈及海外資產配置三大面向，深度剖析市場脈動。

針對投資人最關心的宏觀經濟局勢，華南投顧董事長呂仁傑及其研究團隊指出，展望2026年，美、中關係預期將進入「休兵期」，雙方暫時達成經貿協議有助於緩解全球供應鏈壓力。然而，他也提醒投資人仍需留意美國期中選舉等變數。

近期市場頻傳「AI泡沫化」的疑慮，呂仁傑在認為這主要是「基期」問題。他解釋，2024與2025年是AI基礎建設的高速成長期，四大雲端服務商（CSP）不斷上修資本支出；到了2026與2027年，雖然仍維持正成長，但因比較基期墊高，成長幅度自然無法像前兩年那般陡峭。

呂仁傑強調：「成長趨緩不代表泡沫，AI其實才正處於初升段。」他引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的預測指出，至2030年，全球AI基礎建設規模將達3至4兆美元，這也意味著AI仍將延續台股的主流地位。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

在半導體產業方面，半導體專家陳子昂則點出台灣在全球供應鏈的關鍵地位。他指出，台灣人口雖不到全球0.3%，卻創造了近2%的全球股市市值，靠的就是台積電領軍的半導體實力，讓台灣成為全球科技鏈不可取代的核心。

面對地緣政治帶來的供應鏈重組壓力，陳子昂強調，台灣並非單純「掏空」產能，而是正在輸出「台灣模式」。政府與企業正合作將科學園區的產業治理能力複製到海外，打造「台版供應鏈聚落」，連同金融、材料、封測與設備廠一同輸出。儘管美國廠擴建，但2奈米以下的先進製程將根留台灣，高雄與中科將成為重鎮，預計創造逾萬個高薪職缺。

雖然過去兩年AI伺服器股價已漲多，但需求仍處於「供不應求」的狀態。展望2026年，除了組裝廠營收預期將維持雙位數甚至三位數成長外，市場焦點也將從單純的GPU算力，轉向高頻寬記憶體（HBM）與資料儲存。投資人也可

關注記憶體大廠SK海力士的營業利潤變化，同時，CPO矽光子與AI Agent帶來的算力革命，將使散熱、封裝與晶片材料全面受惠。

記憶體大廠SK海力士。

除了台股，華南永昌證券海外商品部經理邱文彥則建議投資人應將視野放寬至海外市場。他指出，美股總市值佔全球超過五成，資金持續流向美國，且台灣供應鏈（如台積電）與美股七大科技巨頭（Magnificent 7）緊密掛鉤，投資美股即是掌握AI供應鏈源頭。

邱文彥進一步分析，全球七大科技巨頭的全年資本支出預計達3000億美元，這股行情有望延續至2026年。針對市場擔憂科技巨頭大舉投資卻回收太慢的疑慮，團隊認為這是一個必然的過程，且目前許多企業將伺服器折舊年限從3年延長至5、6年，這將有助於美化短期獲利數字，投資人無需過度恐慌。