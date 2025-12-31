台股直奔三萬點！專家看好AI熱潮持續 2026多頭可期

台股達3萬點大關指日可待。（圖／TVBS）

2025年台股表現亮眼，從4月關稅黑天鵝，到AI族群發威，指數先摔再彈、一路創高，走道年底，上市櫃公司市值更突破百兆元大關！展望2026年，各大投資機構，都普遍看好，台股將突破3萬點，甚至上看最高3萬4千點，專家分析，AI建設擴張、台灣具完整供應鏈，以及美國寬鬆貨幣政策，是支撐台股的主要力道。

台灣上市櫃公司市值，寫下百兆元的重要里程碑。（圖／TVBS）

台股在2025年下半年的強勢表現，不僅讓投資人獲利豐厚，更使上市櫃公司市值創下百兆元的重要里程碑。第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股市值突破百兆元，意味著台灣股市在全球的重要性越來越大，更高的市值也代表市場流動性更加活絡，有助於台股長期發展。隨著台股在國際市場能見度大幅提升，預期2026年集中市場市值有機會再向上挑戰20%，達到120兆元，而加權指數突破3萬點大關已成為市場共識。投顧公司執行長王榮旭分析，2026年股市持續上漲機率較高的原因有幾個。首先，美國的利率政策2026年仍將以降息趨勢為主。其次，AI的成長趨勢並未改變，而美國5大CSP，在AI方面的資本支出將超過5000億美元，比2025年再成長30%以上，AI的持續成長將帶動財富增加效果。

黃詣庭進一步指出，市場關注重點已從NVIDIA、AMD為主的GPU，轉向四大CSP廠各自開發的Asic，包含Google的TPU和亞馬遜的Trainium系列等。這對台股相關供應鏈都是持續的利多，基於基本面展望，他認為台灣整體上市櫃公司的企業獲利還有接近20%的成長空間。AI建設擴張、台灣具完整供應鏈以及美國降息政策，成為支撐台股的主要力道。《遠見》最新投資趨勢調查蒐集46家金融機構對2026年環境的看法，結果顯示73.9%投資機構建議加碼「股票」投資，其次是ETF和債券，都值得增加比重。若將目光放在具體產業，2026年最被看好的產業為半導體，獲得93.5%的壓倒性支持，電子零組件以60.9%居次，後面為電腦周邊、通信網路。

金融機構認為2026最具潛力投資題材。（圖／Gemini）

不過，影響台股走勢的主要變數，67.4%受訪機構評估為「AI泡沫化風險」，包括估值過高、資金退潮等原因，其次是「關稅風險遽增」、「全球央行貨幣政策」等等，顯見AI能否真正「落地、變現」是重大考驗。

最新調查顯示2026影響台股走勢變數的幾大原因。（圖／Gemini）

台新投顧總經理江浩農認為，只要川普還在位置上的一天，市場都有可能出現較重大的變化，不過他們認為2026這個利空相對於2025年來講不會來得這麼大，主要是因為美國在11月3日有期中選舉。真正的風險可能會來自於美國的貨幣政策。在投資策略方面，他建議以AI相關的供應鏈為主，不管是上游的晶片還是散熱、封裝等，都有一些機會。

專家指出，雖然AI傳出有泡沫化疑慮，但實質需求仍在，基本面看好，認為股價有震盪都會是布局機會。黃詣庭表示，中國的反內捲政策如果能進一步推進，對於台股中的傳產就有機會看到報價止穩甚至回升的契機。目前最有可能最早發生的可能是鋼鐵業，因為中國的鋼鐵業今年已經執行了3000萬噸以上的減產，減產力道明年還會進一步加強。此外，明年是世足賽，對於製鞋、紡織成衣相關業者都會有基本面的助益。

從歷史數據來看，台股元月行情向來有勝率優勢，加上將迎來全球最大消費性電子展CES，AI與高效運算題材再成焦點。台積電15日率先登場的重量級法說與財報潮，將影響台美股市的多空節奏。