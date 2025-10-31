■台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫
文．洪崇晏
台股從四月川普公布對等關稅的低點17,306點漲至10月14日最高的27,507.16點，漲幅高達58.95%。雖然中國10月9日無預警宣布管制稀土，讓川普10月10日揚言對中國課徵100%關稅，導致美股重挫，台股放完國慶連假後也遭遇到打擊，但最終跌幅收斂也在10月14日攻上新高27507.16點。(資料來源：Yahoo股市/2025.10.14)
台股近期驚奇的表現也讓市值型ETF華南永昌009808淨值屢創歷史高點，引發市場投資人持續關注。另外，隨著配息時點逼近，配息金額與殖利率預期也成為投資圈討論焦點。截至2025年10月9日，009808淨值已達19.23元為近期的階段高點，市價也在19.14元左右運行，折溢價率維持在合理區間。(資料來源：CMoney/2025.10.09)
淨值創新高的背後，主要受益於其所持成分股整體表現強勢、半導體與科技板塊續展動能，以及護城河選股策略的吸睛效果。009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，在選股流程中大部分選擇與AI產業最密切的產業，半導體與電子類股佔比超過四成，涵蓋台灣在全球AI供應鏈中的核心企業。主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、日月光投控、廣達、緯創、緯穎、技嘉等，這些公司不僅是台灣高科技製造與設計的龍頭，也同時是AI晶片、伺服器與邊緣運算的關鍵推動者。(資料來源：華南永昌投信/2025.10.15)
因此，009808不僅代表台灣具護城河優勢的中大型權值股，也可視為一檔間接受惠於AI基礎設施成長、晶片製造與雲端運算需求擴張的ETF。隨著AI技術加速滲透至各產業，009808的整體獲利表現與淨值走勢，將可能持續與AI產業發展呈現高度成長。除了最熱的AI題材外，009808在金融保險與其他電子、電機零組件等產業也有布局。
另一個被市場關注的議題是：009808的配息政策與潛在殖利率。009808採季配息模式，每年除息月份為2、5、8、11 月。時序進入10月下旬，隨著配息腳步逼近，投資人也密切關注這檔市值型新星首度配息的表現。不過，投資人也無須擔心配息太少，009808設計中含有「收益平準金機制」，以期在配息上能較為穩定。市場預期，隨著淨值持續創高、資金流入加速、股市行情維持有利格局，009808此次配息若能與淨值同步表現，有機會吸引偏好中等現金流與資本成長兼顧的投資人布局。(資料來源：台灣證交所/2025.05.15)
