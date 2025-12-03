「台股直逼3萬從一碗滷肉飯開始」 謝金河憶沈榮津關鍵政策：扭轉台灣命運的一天

民進黨執政以來政府積極推動台商回台，鼓勵產業從中國帶回台灣，而財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書回憶，2019年的今天，他和時任經濟部長沈榮津一起吃滷肉飯，成為台商回台投資關鍵，一路發展到現在台股直逼30000點，直言是「扭轉台灣命運轉折點的這一天」。

​謝金河表示，FB的動態回憶跳出2019年的今天，他和沈榮津一起吃滷肉飯，把台商回台所面臨的困難用「滷肉飯」來類比，米飯是土地、滷肉是人力資源、紅蔥頭是融資、瓦斯是水電、碗筷是稅務。

謝金河提到，那個時候，沈榮津因為前一任部長李世光為全台大停電下台，他從政次升任部長，時任國民黨大黨鞭的現任富邦金控副董事長曾銘宗，用很強悍的口氣指出台商回台金額是零。曾銘宗質詢的對象是常次林全能，後來政次王美花也在立法院備詢時努力澄清，沈榮津身為部長，當時就問他該怎麼辦。

謝金河指出，他建議沈榮津用民眾聽得懂的語言來和大眾溝通，「那個時候歐吉桑口才還不太好」，他們沒有直接進攝影棚，而是在羅斯福路的中小企業處，請東森電視台的團隊來錄製，他們就當場吃起滷肉飯，把一碗滷肉飯和台商回台投資連結。

謝金河回憶，那場錄影不是直播，他告訴沈榮津，覺得不理想還可以重來，就這樣完成沈部長的處女秀。這個電視錄影也增強沈部門的信心，他開了「台商回台事務所」，單一窗口服務台商。

​謝金河直言，那個時候，國民黨全面詆毀台商回台，很多回台的台商都不敢公開公司名字，都用代號A公司、B公司稱呼，後來台商回台多了，廣達買下華亞工業園區土地後，廣達站出來，從此大家都公開公司的名字，這個台商回台投資3大方案，後來成為改變台灣的力量。

謝金河強調，1990年2月16日，台股漲到12682點，後來台灣等了30年，一直到2020年7月8日這一天，台股才越過12682。今天台股跑到直逼30000點，台商回台投資扮演重要角色！

謝金河指出，到今天為止，台商回台1693家、投資金額2.5572兆台幣、增加就業16.169萬人，「看到沈榮津部長的處女秀，我忍不住覺得莞爾，這可能也是台灣命運的一次重要轉捩點！」

