台股研議延長交易時間？金管會：審慎評估

金管會今日舉行新春記者會，針對台股是否延長交易時間，金管會主委彭金隆金強調將審慎評估。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕國內資本市場越來越熱，台股是否延長交易時間、是否制訂新的交易單位等，對此，金管會主委彭金隆表示，整個國際情況有所改變，我們會請台灣證券交易所與櫃買中心蒐集相關資料，包括各國執行狀況，再次審慎評估，並研議相關的配套。

證期局局長高晶萍也表示，將持「開放原則、審慎態度」去評估。

金管會今日舉行新春記者會，外界關心台股有沒有可能延長交易時間，尤其，國際市場也針對交易時間進行各種討論，像是美股那斯達克延長到23小時，倫敦也要延長到24小時、韓國也延長到12小時。

廣告 廣告

高晶萍指出，國際上，近期有很多國家在研議變更交易時間，除了美國、印度之外，像是瑞士、英國等國，大概有12個國家，已經表態在2026年到2030年實施新制；金管會秉持不落後、不躁進，請證交所持續蒐集資料，尤其要考慮外資，匯入時間有時間上的落差，所以，縮短交割時間是否會影響到外資。

高晶萍表示，比較起來，現行台股的交易時間，確實比亞洲短一些，但我們也要了解，畢竟這是一個重大制度改變，涉及到有許多利害關係人，像是外資、中介商及投資人。她強調，金管會必須要「審慎研議」，金管會已請交易所蒐集資料及主要國家執行情況，並徵詢外界意見及研議相關的配套。

至於台股是否推「千股變1股交易」？高晶萍表示，金管會已經開放盤中可以零股交易，當時是希望小資族、年輕人也可以長期投資，以及有投資台股的機會，因此，金管會不希望零股槓桿開太大。不過，自從開放盤中零股交易，金管會已經持續精進相關政策，包括搓合時間縮短，從1分鐘減少到5秒鐘等，使得盤中零股交易交易占比，已有明顯增加，從千分之1到去年底已經達到2％。

彭金隆直言，我們當然會先去參考了解其他國家的做法，不會因其他國家做什麼就跟進；他強調，任何改變會有成本及風險，改變要有效益，尤其，效益必須要大於改變成本及風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股豬羊變色收跌267點！台積電、指數盤中同刷高 創9307億天量

強硬！美財長：南韓國會批准前美韓不存在關稅協議

Costco這些肉品不建議買！投訴顧客尤其不喜歡這種牛肉 原因揭曉

外資買超332億前10大出爐！這檔電子瘋掃5.8萬張最狂 旺宏、華新也上榜

