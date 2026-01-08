台股破新高還沒上車怎麼辦？專家指點觀察這類股票：跟AI搭上邊都要留意

台股本周連續攻3萬點大關，創下歷史新紀錄，對於市場熱度飆升，還沒有上車的投資人該怎麼辦？台灣金融培訓協會理事長林昌興在廣播節目《財經一路發》

建議，可以觀察那些「補漲股」，補漲股有兩種概念，一種叫做真的是低價位，另一種叫過去大家都無人問，現在是一拉成名天下知。

林昌興以今（7）日盤面指出，聯電今天漲停，但仔細看股價就會發現，聯電其實早就開始上漲，只是基期較低，所以聯電的上漲代表了一個很重要的重點，這種所謂的消費型電子，他認為，今年度搞不好會接棒AI演出的一個很重要的概念。​

林昌興直言，說白話，過去的消費型電子很爛，那現在消費型的設計類股有些就買，很多低基期就像聯詠、凌陽等都在地板爬，然後往上一拉，就起來了。此外，做軟板的KY臻鼎，手機可能很爛，可是人家轉型做汽車、消費型電子或是跟AI相關的應用層面，只要現在的手機、面板可以開始折了，其實這個軟板面板的應用就會很多。所以從工廠到一般的運用端，其實可以觀察這個的重點。

林昌興也觀察到，今日外資買盤動向很有趣，他們買進南亞、聯電、中鋼、友達，也掃貨可寧衛（資源回收與原物料相關）、台塑、台泥、陽明等傳產股。那麼傳產股的春天是否來臨？林昌興表示，他不敢說全部都會，但可以確定的是，他長期看好的金屬相關和AI概念股，近期確實開始表現。例如華新就拉到漲停，明顯受到外資力挺。

至於台股是否可能回撤到3萬點，林昌興認為有可能，現在的盤面呢是3萬435點，搞不好一個晃動，一下子就回到3萬點，那跌破3萬點，3萬點就變支撐。所以對於原物料概念族群只要跟AI搭上邊，大家都可以特別特別去留意，「包含南亞、台塑漲了之後，那今天什麼沒漲？台玻沒漲嘛，玻纖布有沒有機會？我不知道，我只告訴你，這個其實都是資金的大熱門。」

