台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

一名女網友在Dcard發文分享，表示自己近期情緒相當低落，回溯這份不安感其實來自原生家庭的金錢經驗。她提到，父母長期從事生意，收入不穩定，從她有記憶以來就不斷被債務追著跑。只要手上有些閒錢，父母就會帶全家出遊、吃好的、買貴的；一旦收入下滑或需要繳交貨款時，便四處借錢周轉，利息再高也在所不惜。

在這樣的環境中成長，讓她逐漸對金錢產生極度的不安全感。她坦言，自己明白基本的理財觀念，也知道台股突破30,000點、投資0050或台積電、長期定存會被通膨侵蝕等道理。她偶爾也會嘗試購買個股，投資結果有賺有賠，但始終不敢投入太多資金。

廣告 廣告

她形容，那種「該死的沒安全感」讓她只能小額投資，更多時候選擇死守存款，彷彿一定要看到帳戶裡的數字，心才能安定下來。她也清楚，若持續維持這樣的狀態，即使再努力工作，恐怕也追不上通膨速度，想翻轉階級更像是天方夜譚。然而，理智與情緒之間的拉扯，讓她始終無法跨出那一步。因此，她在文末向網友求助，詢問是否有相同成長背景、成功走過心魔的過來人能分享經驗。

貼文下方網友安撫原PO，認為不必過度糾結是否錯過投資時機，「至少妳沒虧錢，股市有八成的人都輸錢，妳沒投入股市代表妳贏這八成的人」、「其實妳沒買到這些股票也沒關係的，因為就算買到了妳的人生也不會因此翻身」、「人生也不會因為這次的獲利或失敗就從此一蹶不振」、「建議不要急，股市永遠有機會」、「少賺而已，總比賠到脫褲子好吧」、「我自己有去借書，金錢信念那種，覺得有去改善我對金錢的看法」、「現在台股上30000點我已經不敢買，覺得現實經濟面其實沒那麼好」。

也有網友分享不同角度的看法，「哪天台股回到15000點，妳又會說還好我都在定存」、「直接定期定額0050就好了，但記得投資的量要是妳能夠足以忘記的那種」、「一開始也不用多，幾百元也可以」、「定期定額0050跟VT，然後不理他，不要把那些當作自己的錢」、「妳存定存跟你爸媽觀念差沒有關係好嗎？妳知道存錢不知道投資，是妳自己沒有去主動了解」。

【看原文連結】

更多udn報導

祖雄控小姨子白吃白住像毒瘤 佳娜姊妹溝通變互毆

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵

母控ChatGPT害19歲兒藥物成癮亡 OpenAI認了

比奇異果強！台灣這款平價水果是維生素C之王