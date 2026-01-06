台股破3萬點後如何布局？謝金河提醒投資人「今年有2件事不能做」

喜迎2026年，台股加權指數連續2個交易日上漲，昨（5）日正式突破3萬點大關，今（6）日早盤開低走高，一度觸及30227.37點。對此，財信傳媒董事長謝金河提醒，今年有2件事不能做。

謝金河在臉書以「2026年的兩個不能」為題發文表示，今（6）日早上和同仁開會時，有人告訴他今年有2件事不能做：一是唱衰台積電，二是不要預測美國總統川普什麼事不敢做。聽完後，謝金河不禁會心一笑。

唱衰護國神山聲浪不斷 謝金河：但台積電愈戰愈勇

謝金河提到，近兩天，社群媒體都拿去年台大邱姓教授說台積電赴美投資，股價跌破500元，台積電董事長魏哲家要下台，現在變成他在刪文。其實從2020年以來，唱衰台積電的聲音便此起彼落，有人罵台積電「掏空台灣」，也有人把台積電改成「美積電」，也有人詛咒台積電的下場就是Toshiba（日本公司「東芝」），但這些現象都沒有發生，且台積電愈戰愈勇。

謝金河指出，這兩天，台積電大漲，股價到1700元，台股站上3萬大關，其實川普這次委內瑞拉奇襲也化解很多台灣人的疑慮。這些年，《經濟學人》每年都用封面把台灣形容成地表上最危險的地方，這也造成台灣的台積電股價和美國ADR有大約2成的折價。很多外資賣超台積電，這也是原因之一。

解讀川普意圖 謝金河：這些動作都在斷中國一帶一路的後路

謝金河直言，這次川普活抓委內瑞拉總統馬杜羅，儘管國際上很多國家批評美國違反國際法，但馬杜羅獨裁統治委內瑞拉，打擊異己，這些年有超過20%的委內瑞拉人民流亡在外，這次美國下重手整頓自己的後院，很多人叫好。

「川普是非典型的政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，他嘴巴說說，經常會兌現，也許一開始漫天喊價，但都在細膩處得到答案。」謝金河透露，回顧去（2025）年元月迄今，川普收割中東國家，沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國都收縮。接下來，以色列打擊葉門胡塞武裝組織，殲滅黎巴嫩真主黨，川普又幫忙轟炸伊朗核基地。這次公開介入宏都拉斯大選，現在活抓馬杜羅，接下來是哥倫比亞，古巴⋯⋯。

謝金河認為，這些動作都在斷中國一帶一路的後路。接下來很可能是俄烏戰爭的落幕，川普可能把油價打到40美元以下，油大跌，川普才會有較大的降息空間。

