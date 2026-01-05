即時中心／高睿鴻報導

雖然中國持續加強對台軍事施壓、日前更舉行圍台軍演，但似乎完全不影響我國政經運作，台股大盤指數既去（2025）年底攻破2萬9000點後，近日又持續飆漲；今（5）又一口氣大漲755.23點，將指數進一步推升至3萬105.04點，正式站上3萬大關。不過，在一片欣欣向榮之下，民進黨立委李坤城卻也點出，台股應盡可能避免成為「台積電一個人的武林」；更指出，目前台股的上漲，是高度集中於台積電。

台積電股價持續強勢，光是今天1日就上漲85元、一度逼近1700元，最後收在1670元。不過，台積電強勢帶動台股的同時，卻也讓外界擔憂，台股似乎已快變成「一個人的武林」；台積電一間公司的成敗、漲跌，牽動著整個台股的走勢。李坤城今天更為此質詢財政部次長阮清華，前者表示，去年因股市上漲，平均每位股民獲利約140萬；但實際上，目前卻仍有半數上市櫃公司，股票仍在年線以下。

快新聞／台股破3萬點有隱憂？台積電一枝獨秀 綠委認了：高科技與傳產失衡

台股指數再創歷史新高。（示意圖／民視新聞資料照）

他認為，此情況反映產業、資本市場的發展，呈現高度不均，故提醒政府，必須正視高科技及傳統產業失衡問題。李坤城另也提到，台股上漲確實高度集中於台積電，台積電漲100元、台股即上升800點，今日股市更已變成「台積電一個人的武林」。

對此，阮清華回應，市場走勢確實難以精準預測；然而，近期AI、高速運算等關鍵產業快速發展，仍如實反映於股價表現，目前台股總市值已突破100兆，位居全球第8。但阮也坦言，市場存在產業兩極化現象，未來將跨部會協助傳統產業持續升級，促進產業均衡發展。

原文出處：快新聞／台股破3萬點有隱憂！股民平均賺140萬 綠委籲避免「一個人的武林」

