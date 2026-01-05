台股破3萬點 台積電收1670元 皆創新高

台股5日以29779.7點開出，台積電帶頭衝鋒，股價一度到1695元新天價，也帶動盤中指數大漲超過900多點，最高來到30339.32點，再寫歷史新高，終場加權指數上漲755.23點，收30105.04點，而台積電股價終場上漲85元，收1670元，再創收盤新天價。（陳俊吉攝）

台股「積情」再起！台積電5日盤中大漲110元，最高攻上1695元，單日漲5.36％、收在1670元，盤中、收盤皆創新天價，加上聯發科、記憶體族群勁揚，推升台股首度衝破3萬點大關，指數盤中最高來到3萬339點，終場上漲755點、收在3萬105點，刷新盤中、收盤紀錄，台股成交金額逾8007億元，成為史上最大交易量。

台股首度衝破3萬點，但這波行情又是台積電一個人武林的「拉積盤」。據統計，台積電昨天大漲85元，貢獻台股近680點，占單日上漲755點比重約9成。

然而昨上市公司僅277家上漲（含漲停），下跌家數達760家，意即台股攀上3萬點之際，逾73％個股比重卻下跌，並非雨露均霑。分析師表示，理由很簡單，成交資金全集中在AI電子股，非AI族群是活在另個平行時空。

相對於台股的熱情，新台幣匯率卻未出現同慶行情，匯率由升轉貶、昨天股匯走勢分歧；新台幣午盤後跌幅擴大，收盤收在31.538元，重貶1.19角，改寫逾8個月新低。外匯交易員直言，台股大漲、外資獲利了結、入袋為安，讓新台幣貶勢加劇。

統一投顧董事長黎方國表示，台股元月會有三大利多、一大資金行情，指數高點沒有預設立場。三大利多包括全球最大消費性電子展CES將登場，輝達、超微等AI巨頭拚亮點；其次，台積電法說會15日登場，預期上修資本支出、2025年獲利繳出1.4兆元佳績；第三個利多是元月下旬美國科技股財報陸續出爐，從台積電訂單滿滿來看，科技股表現將不俗。

黎方國表示，按照過往經驗，美國總統川普將在元月底前宣布聯準會新任主席，預期鴿派主席人選上任，將再掀起一波資金慶祝行情。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，除CES展外，輝達H200將出口至大陸，加上台積電2奈米量產等利多輪番上陣，預料台股行情會持續到農曆年前，短期指數還有高點可期。

對於台股個股漲少跌多，黎方國表示，從2023年台股就呈現強者恆強的格局，唯有AI才有聚集資金、投資、成長與獲利等能力，強者恆強的格局短期內不會轉向，他直言，AI多頭、主流趨勢不變，投資人要到有魚的地方釣魚，拉回就是好買點。