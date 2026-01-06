台股破3萬點 黃暐瀚：唱衰美國的都沒發生

▲台積電2026年開春創天價，帶動台股破3萬點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026開春沒幾天，台積電就大漲創新價，連帶也讓台股首度站上3萬點。資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，回顧去年台積電宣布美國設廠時，曾公開表態願意相信魏哲家，當時遭到「某些人」批評得體無完膚，但事後觀察發現，台積電股價並未下跌至一張五百元，美軍依然展現挑戰中俄的能力，高市早苗內閣民調也沒有出現大幅下滑。他認為，先前所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的悲觀預測暫時都未實現，顯示部分過度悲觀的論調缺乏根據。

廣告 廣告

黃暐瀚並指出，台灣當前局勢複雜，美國軍事力量強大、股票市場上漲、台積電股價突破1670元，但中國持續圍台軍演，軍購審查程序也被阻擋。他分析，除深藍、深綠或深白的選民外，中間約三至四成的理性選民關心國家安定、防衛能力及安居樂業，這群選民會對願意「退讓」的一方產生好感。他認為，退後不代表軟弱，而是一種策略性的前進。

黃暐瀚提醒，面對朝野僵持與局勢混亂，政策建議如六項「賴總統可以做」的方向，重點不是強硬要求，而是透過行動累積支持。他引用布袋和尚的插秧詩：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。六根清淨方為道，退後原來是向前」，強調在當前政治環境下，先低頭、退後的一方，可能率先獲得中間選民的認同與政治優勢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃暐瀚假設「韓國瑜當總統」批藍白 徐巧芯嗆：不要無腦支持政府

1.25兆國防預算五度遭封殺！黃暐瀚連發數文轟藍白 黃敏惠也按讚

黃暐瀚批藍白擋1.25兆軍購 徐巧芯反嗆：要放行「兩張A4」白紙？