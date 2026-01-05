台股破3萬「國安基金要賣了」？操盤手阮清華揭下一步動向：不會去壓股市

台股今（5）日氣勢驚人，台積電大漲帶動指數首度攻破3萬點大關，國安基金動向也引起外界關注。對此，財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華於立法院備詢時指出，國安基金尊重市場機制，「不會壓台股」，在退場前都不會賣。

​國民黨立委羅明才關切，台股是否能夠站穩3萬點關卡？阮清華表示，股市很難預估，但最近高速運算、AI等新興產業快速發展，台灣站在對的一方，產業未來前景看好，也反應在台灣股價上。

羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多；阮清華對此表示，國安基金尊重市場機制，「不會壓台股」，而且今日台股已漲超過3萬點。

廣告 廣告

阮清華強調，此外，國安基金在退場前沒有賣，即使要退場，也不會1、2天就賣掉，會看市場狀況，退場時間則由委員會決議。

民進黨立委李坤城則提到，他雖樂見台股來到3萬點，但其中很大一部分是來自台積電的貢獻，產業平衡健康需要注意，避免只成為「一個人的武林」。



阮清華回應，不久前各界多還認為不太可能衝破3萬點，但今天就是發生了，背後原因是關鍵產業發揮重大作用，台積電貢獻確實相當大；不過同時也坦言，現在確實有「產業兩極化」的味道，政府希望產業平衡，將透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

更多風傳媒報導

