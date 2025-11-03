台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上
台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，硬是在最後一盤將權王拉漲15元，股價黑翻紅收1,510元，創收盤新高價，連帶加權指數亦戲劇性由盤下急拉，終場漲101點收28,334點，再創台股新猷。
台股高檔震盪，昨盤中回測5日線，神龍擺尾，終止連二黑，守住多頭架構。法人表示，台股將維持高檔盤堅格局，「29,000點不是終點，指數上看29,500點之上。」
台股除收盤再創新高，還創下多項歷史新高紀錄，包括電子指數收1,704點；上市市值91.54兆元、上市櫃合計市值98.56兆元；台積電（2330）漲10元，收1,510元，股價再創收盤新高，市值也增至39.15兆元歷史新高。
昨天盤面上演「官民籌碼大戰」，三大法人同步站在賣方，合計賣超84.7億元，其中外資賣超84.4億元，連二賣，累計賣超368.4億元，在台指期未平倉淨空單亦增加4,944口至27,880口，期現貨同步偏空操作；投信賣超24.9億元，連四賣，累計賣超137.5億元；自營商買轉賣超4.4億元。
不過，八大公股行庫進場買超30.2億元，主要買超聯發科、元大台灣50、台積電、鴻海、台達電。
盤面上，前六大電子權值股，除台積電尾盤翻漲，鴻海、台達電、聯發科、廣達、日月光投控都下跌，但公股行庫仍有效收斂相關權值股跌幅，維持多頭火種；千金股漲多跌少，維持26千金不變；至於總成交量則略增至5,814億元。
綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清看法，以技術來看，均線乖離，較易出現調節性賣壓。儘管如此，台積電、鴻海等兩大權值股仍有望帶動大盤持續攻堅。
