台股科技主動式ETF問世 !00992A 12/8開募
2025年歲末之際，雖然今年來全球金融市場飽受川普關稅之亂而震盪，年終來看全球各主要股市也都繳出頻創新高的好成績，台股更是如浴火鳳凰般，不但創新高，也直奔三萬點大關邁進。台股行情熱力四射，今年甫問世的主動式台股ETF更是深受投資人喜愛。
群益投信繼五月推出主動群益台灣強棒(00982A)後，也趕在年底積極搶進市場，再度推出全台首檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)，該基金風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價為新台幣十元，並預定於12月8日展開募集。
群益投信台股ETF研究團隊表示，一直以來有個投資迷思，就是在台股創新高之際，投資人到底需不需要居高思危？這個答案在主動式台股ETF問世後，迎刃而解。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，每日都可以即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。
整體而言，主動選股，更能即時掌握科技創新投資契機，而在基本面支撐下，台股中長期仍偏多可期，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。
00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。值得一提的是，00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入列。
以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。
主動群益科技創新經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。現階段，隨著美中關係緩解，加上CSP資本支出持續擴張、AI算力需求快速成長，NVIDA股價的好表現，也將同步推升台股AI供應鏈上漲。
展望未來，12月降息機率仍高，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。此外，觀察四大CSP近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。
