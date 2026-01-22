台股科技股頻創高仍能投資？ 外銀續鼓勵客戶布局

台北股市科技股近期持續強勁，受惠於全球AI浪潮、半導體景氣上行與美股科技股大漲，帶動大盤指數於今天(22日)盤中最高來到31890點，距離32000點只有百餘點。外資銀行認為，台股科技股在評價面相對美國等成熟市場便宜，因此持續鼓勵客戶布局亞洲科技股，特別看好台灣整體科技股表現。

台北股市AI供應鏈持續強勁，不僅半導體製程領先的台積電續刷新高，記憶體也從配角升格為效能決定的主角，相關類股近期飆漲，不少還被證交所「關禁閉」，列為「處置股票」，實施「分盤交易」，以降低市場風險。

鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，美國首次以「高關稅威脅」迫使企業赴美投資的對象是台積電的先進製程，如今美國又準備將同樣的戰略語言與關稅工具轉而對準「記憶體」，稱沒有在美國本土生產記憶體(DRAM)的製造商可能面臨高達100%的關稅，顯見記憶體在AI發展過程中的核心戰略角色。

針對格陵蘭議題，美國總統川普在達沃斯論壇的演講中表示不會以武力強取，也改口不再對歐洲徵新關稅，讓地緣政治擔憂緩解，在美股三大指數反彈下，台股在半導體、記憶體、ABF載板、PCB、低軌衛星等相關類股拉抬下，帶領台北股市22日再衝盤中新高，來到31890點，距離32000點愈來愈近。

外資星展銀行近期發布最新投資展望報告，直言持續鼓勵客戶投資台股等亞洲科技類股。星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉說：『(原音)我們的投資人、我們的客戶群如果認為AI是一個很好的投資概念，但是AI的股票似乎已經評價面稍微偏高的話，我們會認為可以適度的調整投資組合部位，比如說從美國科技股挪到亞洲科技股，因為亞洲的科技股相對來講是評價面相對比較便宜；或許另外一個策略是可以去尋找一些受惠於AI應用的，我們稱之為AI的適應者，能夠駕馭使用AI，然後透過AI來讓他的企業獲利提升，也就是他的成本可以有效的降低，或是提升他的營收機會。』

滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲也指出，各界不斷熱烈討論AI泡沫化議題，但根據滙豐團隊的調查研究，透過和各大企業的對話，總結而言，這一輪人工智慧的普及化、應用以及商業化速度已經超越2000年的網路科技時代，也就是商業化已經變成事實應用，而非「科幻小說」。(編輯：陳士廉)