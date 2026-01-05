台股站上三萬大關！收盤30105.04點創歷史新高...台積電單日漲85元...竄至1670元再破紀錄

台股今（5日）開盤後持續走高，指數最終大漲755.23點，以30105.04點作收，創下史上最高收盤數字，單日成交量也達到7658.07億元，為史上次高；權值股台積電也從1585元，上竄至1670元，再度打破新高，漲幅5.36％。

美股前一交易日多為漲勢，受到影響，台股上午開盤高漲429.89點開出，指數盤中不斷走高，一度達30339.32點，最低為29779.7點，最後收盤在30105.04點。

而台積電近日漲勢凶猛，盤中最高上噴至天價1695元，終場漲了85元，收在歷史新高1670元，漲幅5.36％。



今日前五大成交額，第一名的台積電，成交額在1110.63億元；第二名的華邦電上漲4.7元，收95.5元，成交額409.51億元；第三名的南亞科漲1元，收208 元，成交額236.65億元；第四名的聯發科漲55元，收在1525元，成交額202.1億元；第五名的力積電漲1.35元，收43.45元，成交額169.01億元。

