台股站上2萬8千點 外資轉買超226億 成交量前4檔力積電、華邦電、南亞科、旺宏

22日前四大記憶體股力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）成交量不但占台股最多，成交金額也占全體股市14％，相當驚人。（圖片來源／華邦電官方頻道）

臺灣加權指數攻回2萬8千點大關，台股跳高開出，早盤大漲446點，最後收在28149.64點，上漲453.29點，漲幅.164％，成交量4930億元，主要是三大權值股台積電、台達電、鴻海「給力」，大漲453點中，有322點來自這三檔。

廣告 廣告

外資轉賣為買226億，記憶體股人氣爆棚

三大法人買超395.7億元，單外資就買超226.21億元，主要以台積電為主，投信買超11.2億元，自營商買超15.8億元。

受到記憶體缺貨、包括 DDR4 或 NAND FLASH(快閃記憶體)，都是在減產，美光財報亮眼的激勵，今日盤面上最吸金的卻是記憶體族群，除了力積電漲停鎖死之外，前四大記憶體股力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）成交量不但占台股最多，成交金額也占全體股市14％，相當驚人。

美光財報佳大漲，力積電漲停鎖死

台股22日成交量第一名是台新新光金控的48萬4千7百多張，但股價呈現小跌0.2元，收在21.2元。第二名就是拉出漲停板的力積電，成交量47萬5千多張，收在40.45元漲停價。第三名是華邦電的23萬7千多張，收在73.1元，上漲2.52％。

再來是南亞科的15萬5千多張，收盤漲3.15％，收在180元，拉出6元的上影線，超過2萬張買在185元以上，形成套牢區。然後是旺宏的14萬張，大漲4.86％，收在38.95元，不過，旺宏的成交量並沒有創新高。群聯（8299）也大漲5.86％，收在1175元，成交1萬多張。

南亞科180元以上賣單多，記憶體後勢不可小觀

受到AI伺服器對HBM超寬頻記憶體需求，美光、海力士等大記憶體廠都調整產線給HBM ，導致傳統記憶體面臨缺貨危機，有分析師認為2026 年全球記憶體晶片恐出現嚴重短缺，規模甚至可能超越 2020 至 2021 年疫情期間的晶片供應危機。

甚至根據《巴隆周刊》報導，這樣的趨勢對記憶體製造商如美光而言是明顯利多，但對涵蓋智慧型手機、PC、汽車等終端產品的下游客戶來說，卻可能帶來成本上升與供應壓力。而這次美光財報出爐，華爾街誇張的說堪比輝達般完美的財報。但資金反映預期，什麼時候是高點、什麼時候要趕緊追高就看個人判斷了。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》民進黨本週擬提名童子瑋選基隆、劉建國選雲林、陳素月選彰化

馬克宏公布法國啟動建造新航母 2038年取代「戴高樂號」

光電七大公協會憂環評僵局 評環評修法淪「化療法案」 盼政府統一審查體制

