台股站上28300點 新台幣盤中狂漲1.6角收31.202元

（中央社記者潘姿羽台北8日電）市場押注美國聯準會本週降息，資金行情提前啟動，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟著強勢攻高，台股站上28300點，新台幣盤中強漲1.6角，而後漲幅收斂，收盤收在31.202元，升5.6分，仍創3週來新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.75億美元。

美國5日公布的9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率略低於預期，由於這是聯準會關注的通膨指標，投資人解讀通膨可控，為聯準會降息策略提供支持，金融市場正面表態。美股主要指數齊步走揚，標普更逼近歷史高點。

金融市場提前反映降息題材，激勵台灣上演股匯雙漲。台股今天開高走高，權值股與記憶體族群點火上攻，終場收在最高28303.78點，上漲322.89點，站上28300點，三大法人同步買超，外資及陸資買超140.87億元。

新台幣兌美元今天以31.26元開盤後，旋即啟動升勢，接連突破31.2、31.1元價位，最高升抵31.098元，強漲1.6角，午後美元買盤湧現，升幅略微收斂，終場收在31.202元，仍創11月中旬以來高點。

外匯交易員指出，今年下半年以來，新台幣走勢多由資金面主導，先前外資持續提款台股並匯出，導致匯價跌跌不休，如今風向改變，聯準會降息題材發酵，美元指數疲軟，帶動亞幣展開反彈，而熱錢持續湧入、台股攻上28000點，利多條件齊聚，進而啟動新台幣升值引擎。

外匯交易員認為，如果聯準會會議結論及聲明沒有出現意外，市場樂觀情緒得以延續，隨著台股繼續挑戰高點，引領外資匯入，而出口商眼見升值態勢啟動，料將跟著進場拋匯，新台幣有機會攻向31元整數大關。（編輯：潘羿菁）1141208