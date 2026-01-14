台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴





台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。

冠軍操盤手楊雲翔13日在《楊雲翔的量價操盤術》粉專上表示，目前台股主軸明確，由台積電帶領的大盤結構仍屬偏強，從技術面觀察，不論台積電或大盤，都屬於三角收斂後的突破型態，而且成交量能配合良好，顯示這一段多頭走勢尚未結束。他認為，在沒有重大政策或關稅變數干擾前，封關前行情可望維持穩定格局。

廣告 廣告

他寫道「照過去的經驗，外資賣、融資上升，通常不是好現象，但現在不一樣，因為指數創高的同時，進場的資金多半是賺錢單，盤面氛圍自然偏向正向。」值得關注的是，這波行情與過往不同，外資並未全面站在買方，甚至仍見到部分調節，但指數仍持續創高。楊雲翔分析，目前市場進場資金多為「賺錢單」，融資水位雖上升，但因屬正報酬部位，市場氛圍因此維持正向，不似過往外資賣超即轉弱的格局。

量能方面，他認為只要維持在5000億至7000億元區間，就屬健康水準。近期在創高後量能不減反增，顯示市場資金仍積極運作，動能尚未退潮。

至於操作策略，楊雲翔坦言，雖然指數居高容易引發投資人心理壓力，但實際上低位階族群反而漲勢更為強勁，包括低軌衛星、封測、被動元件與設備族群皆呈現輪動行情。其中，低軌衛星題材隨美國擴大衛星計畫，具商用與國防雙重意涵，產業想像空間仍在；封測與被動元件則呈現「先漲後整理再觀察量能」的節奏，只要結構不破仍具續攻機會；至於特殊化學材料與先進製程相關供應鏈，受惠產業擴廠趨勢，具長期成長性。

他總結，這一波行情不是所有股票一起噴，而是輪動很快。「指數高不代表沒機會，重點在於結構、量能與位階。只要掌握好節奏，不追高、不亂猜，盤勢其實沒有那麼可怕。」

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



記憶體關禁閉免驚！ 法人看好「這檔」 目標價升至300元

台積電挑戰新高 台股上漲391點 「這封測」大爆衝噴漲逾8％

國安基金宣布退場！護盤279天帳面獲利64.4億