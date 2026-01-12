台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！

財經中心／余國棟報導

台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號。（示意圖／PEXELS ）

台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號，台股在護國神山台積電維持相對穩健表現下，以及部分AI 、記憶體、半導體、設備與題材股輪動撐盤下，指數暫時仍守穩5日與10日線之上，但值得留意的是，在前波激情推升、成交量衝出 8,817億元歷史天量後，市場結構已悄然出現變化。近期量能明顯降溫至約 7,000 億元上下水準，呈現量縮價穩表象，實則反映追價意願趨於保守，短線多空拉鋸與震盪幅度恐將明顯加劇。

回顧過往經驗，大量往往伴隨情緒高點，後續需透過時間與空間進行籌碼消化。像是2024 年 4月19日曾出現 7,223 億元大量後，指數經整理再度大漲，但並非每次歷史天量都能快速複製相同走勢。此次 8,817 億元改寫新高，反而意味著短線浮額明顯增加，一旦權值股動能趨緩，盤面易出現高檔震盪。

倫元投顧王春盛分析師認為，台股上3萬後類股快速輪動，甚至可能出現局部修正的風險，投資人此時更需要提高警覺，而非盲目追價。首先是融資水位快速攀升，近期散戶融資餘額持續創高，指數從去年11/21日26395點起漲以來至今，已大漲逾4000點、漲幅達15%，同期間融資餘額也快速增加達500億元上下、資增幅達近17%顯示不少資金以槓桿追逐短線行情，一旦出現利空或外資調節，融資斷頭賣壓容易引發連鎖反應，放大指數修正幅度。過往經驗顯示，當融資成長速度明顯快於指數漲幅時，往往代表市場情緒已偏熱，短線震盪風險同步升高。

王春盛分析師進一步指出，第二個隱憂在於量能雖大，但結構並不健康。指數上漲高度集中在少數電子權值股，尤其台積電對指數貢獻明顯放大，不少中小型股並未同步創高，市場呈現「指數強、個股分化」的狀態，若缺乏族群輪動接棒，行情容易陷入拉權值撐指數的格局，一旦權值股整理，指數就會出現明顯回檔。

最後，過度依賴台積電也帶來結構性風險。雖然台積電基本面仍受惠AI與先進製程需求，但只要股價進入整理，整體指數就難以避免拉回，王春盛分析師表示，即使其他族群並未轉弱，也難以抵銷權值股的影響，容易引發市場情緒波動。此外，美國利率政策、地緣政治變數，以及AI資本支出是否放緩，都是高檔盤勢下可能引發震盪的觸發點。隨然台股中長線仍有AI產業成長支撐，但短線已進入需震盪換手的階段。投資人操作上應避免追逐漲多個股，適度提高現金部位，分批調節，並聚焦具實質獲利成長與評價合理的族群，同時嚴控融資與槓桿，才能在波動加劇的環境中保持操作彈性。

